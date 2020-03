La cantante argentina Tini Stoessel arrasó en las redes sociales mostrando un look muy angelical y sensual que cautivó a todos sus seguidores al más puro estilo de la marca Victoria’s Secret.

Con un body de tela blanca traslúcida que en la parte superior tiene encaje, y su melena larguísima; la novia de Sebastian Yatra mostró una faceta muy sensual.

Durante la sesión de fotos, la intérprete que “Recuerdo” regaló a la cámara una mirada cautivadora que enloqueció a sus fanáticos. Comentarios como “Te amo”, “Sos la más hermosa” y “te doy el cielo”, fueron algunos de lo que recibió el post, publicado por un club de fans de la artista.

Esta semana la también actriz y modelo presentó su nuevo tema “Ya no me llames”, el cual canta a dúo con Ovy On The Drums y que en los primeros dos días ya superó seis (6) millones de visitas en Youtube.