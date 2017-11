Magalí Mora se fue de vacaciones a Miami, en donde está disfrutando de las altas temperaturas que le permiten ir a la playa y descansar. La modelo eligió la zona norte de South Beach, que no es muy concurrida, para hacer topless sin que hubiera tanta gente alrededor.

Según pudo saber Teleshow, la ex de Leo Fariña se quedará en Estados Unidos hasta el 27 de noviembre. A su regreso, tiene planeadas reuniones para definir su futuro laboral ya que recibió la propuesta para ser parte de una obra teatral en la temporada 2018.

En las fotos que se sacó en la playa, se la ve sobre un colchón inflable y luciendo solo una micro bikini roja, dejando al descubierto sus pechos. También se ven algunos de los 11 tatuajes que tiene en su cuerpo.

Además de ir a la playa, Magalí pasa sus días de vacaciones paseando por Lincoln Road, Collins Avenue y Ocean Drive y haciendo compras en los shoppings de la ciudad. La modelo asegura que está soltera y disfrutando de su estado. Durante su estadía en Miami, está instalada en el departamento de un amigo ubicado en South Point.

"Soy de usar conjuntitos, disfraces, o preparar una cena romántica, con velas, música, soy bastante romántica. También soy de mirar porno en pareja, me divierte, sino todo es muy aburrido. Me gusta innovar en la cama, siempre", había revelado Magalí en una nota con Teleshow sobre su gustos a la hora de la intimidad.

En octubre pasado, antes de viajar a Miami, se animó a confesar que sufrió maltrato por parte de un ex: "El maltrato psicológico duele más que una piña, es horrible. Fue hace como un año: esta persona me maltrataba mucho, me insultaba, me decía 'no sabés hacer nada', me degradaba todo el tiempo. Fue un maltrato al nivel de hacerme llorar y humillarme frente a mis amigos, la pasé muy mal".