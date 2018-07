La abrupta salida del aire del programa Pampita Online sigue dejando tela para cortar. Habiendo estado signado por el bajo rating, el ciclo también se caracterizó por la mala relación entre los integrantes del staff, como por ejemplo sucedió con Barbie Simons y Sol Pérez, quienes hasta hoy mantienen un cruce mediático cargado de acusaciones, reproches y desmentidas.

Esta vez, la periodista respondió a los dichos de la ex chica del clima, que en las últimas horas había arremetido nuevamente contra ella dando cuenta de los hechos que derivaron en una feroz interna, mientras compartían trabajo.

"El primer día que arrancamos con la promo de Telefe, ella se quejó porque quería estar al lado de Caro (Carolina Pampita Ardohain) diciendo que ya venía del año pasado y no sé que más. Luispi (Luis Piñeyro) y yo éramos los que íbamos en ese lugar y al final nos corrimos", dijo Sol en el encuentro para la foto oficial del "Bailando 2018".

Y agregó que sufrió distintas situaciones, como que le quiten una cucaracha porque "tenía que pagar derecho de piso", además de detallar tres episodios específicos.

Ante esto, Simons tomó el guante y comenzó su contundente descargo: "Dijo una sarta de mentiras. Lo de la promo es una absoluta mentira. Nunca me mandaron atrás", empezó. Y siguió: "Yo estaba al lado de Caro como se ve en el plano y a Angie (Balbiani) la querían mandar atrás. Ella fue compañera y es amiga y juntas nos pusimos la camiseta del programa desde que nació, entonces entendí que estaría bueno que también esté al lado de Caro y se lo dije al director".

"El tema de la cucaracha es una pelotu… atómica. Yo con Sol no tengo nada. Sí tuve situaciones de destrato con una productora en esta nueva etapa de 'Pampita Online'", continuó su respuesta en el programa Hay que ver, donde se incorporó como panelista.

En ese sentido, recordó que desde la producción no le dieron cucaracha, argumentando que no había para todas la panelistas -cuando después descubrió que en realidad sí había una más- y en más de tres oportunidades le mostraron un cartel que decía "Barbie no hables". "Sol dijo que pedí que le saquen la cucaracha a ella, pero yo dije que si no alcanzaban, que las roten", explicó.

"Viví muchas situaciones de destrato e incomodidad. Me iba llorando a casa. Las cosas las hablaba con Angie o Caro que sabían de mi malestar con esta productora. Sin embargo, esa información nunca trascendió", comentó indicando que contrariamente "todo lo que sucedía con Sol si se filtraba" dando a entender de que ella misma lo difundía "para ser noticia".

Por otra parte, con respecto a su renuncia tras no estar a gusto cuando Sol Pérez asumió la conducción del ciclo ante el alejamiento de Pampita, aclaró: "Yo me quería ir a la primer semana que arrancó el programa. Caro me decía: 'Bancá'. Como dijo Sol, yo no estaba ahí por mi profesionalismo porque recién me estoy curtiendo. Estaba ahí por Pampita", finalizó.