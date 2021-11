A pesar de estar en plena crisis con Mauro Icardi, Wanda Nara sabe como seguir causando revuelo en las redes sociales, aunque esta vez llevó su producción a otro nivel. En esta oportunidad, Wanda Nara se animó a mostrar su costado más glamoroso y digno de una diosa del modelaje con una sensual foto desde las escaleras.

Luciendo un conjunto de lo más sexy, Wanda Nara causó sensación con sus fotos y las acompañó con un picante mensaje: "Podrán?", escribió recibiendo cientos de mensajes apoyandola luego del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi.

Horas antes, Mauro Icardi rompió el silencio y dio su versión de los hechos. El futbolista y Wanda Nara se comunicaron con Yanina Latorre por teléfono y tuvieron una picante conversación en la que Icardi reconoció todo lo sucedido con la China Suárez.

Yanina Latorre reveló que el joven le dijo que se encontró con la actriz en un hotel de París, que no tuvieron sexo y que el cómplice fue Jakob Von Plessen, marido de Zaira Nara.

“Él me dijo ‘todo lo que dijiste es verdad, Jakob me esperó en el auto, yo reservé la habitación a nombre de Facundo Llorente, yo le regalé la remera rosa del PSG a la China’”, detalló la angelita. “Me dijo ‘pero acá hay un problema, si a vos no te lo dijo Wanda, esto lo está pasando la China’”, siguió sobre la fuente de Yanina.

Yanina Latorre sentenció respecto al análisis de Wanda e Icardi: “Ella lo que quiere es seguir teniendo quilombo porque quedó mal y todo el mundo la trata como la roba maridos”.

El día anterior, Yanina habló con Wanda Nara y dio detalles de al conversación que tuvo la empresaria con Icardi y la insólita explicación que le dio el delantero. "Wanda me dijo que Mauro le dijo que fue al hotel para no quedar como un bolu… porque la mina estaba ahí", contó Yanina Latorre.

Según los últimos rumores, Mauro Icardi le habría pagado los pasajes a la China Suárez para luego tener un encuentro íntimo en el Le Royal Monceau, el hotel propiedad de los mismos dueños del París Saint-Germain.

"Por eso Wanda está tan caliente. Por eso agarró y se fue a Milán", agregó la panelista de Los Ángeles de la Mañana. "¿Fue para no dejarla plantada a la China y no quedar como un bolu…? ¡Es muy bolu… entonces!", preguntó Ángel de Brito y Yanina asintió.

Pero Mauro Icardi no solo habló con su mujer. Según Yanina Latorre el delantero se sinceró en el vestuario ante sus compañeros del PSG y no se guardó nada.

"Dijo que con la China solo se besaron porque tenía fiebre", afirmó Yanina Latorre. "Volaba de fiebre y no podía ir, peor como ella la China fue igual al hotel, la vio y no pasó más nada", completó Yanina Latorre.