Con más de un millón de seguidores en Twitter, la actriz y guionista Malena Pichot es una referente del feminismo. A través de la red social, suele opinar acerca de la ola de denuncias públicas por acoso sexual contra figuras del mundo del espectáculo -como los casos recientes de Roberto Pettinato, Tristán y Ari Paluch– y sobre declaraciones polémicas de famosos respecto a este tema -como las de Araceli González, Facundo Arana y Cacho Castaña-.

Invitada a Intrusos, Pichot se refirió a estos casos y explicó su postura como activista del feminismo: "Cuando no me animaba a autoproclamarme feminista tenía que ver con que no estaba en ninguna agrupación y pensaba que para ser feminista tenías que ser activista o realizar algún trabajo de campo. Después me explicaron que solo con la conciencia de que hay una injusticia social de derechos entre hombres y mujeres, ya eso es ser feminista. Creo que es una definición muy sencilla y el feminismo no necesita gente que lo venda: no es un partido político que tiene representantes ni una religión con líderes".

Respecto a los dichos de Araceli González, que dijo que no era feminista porque tiene marido y un hombre varón -Pichot luego le respondió en Twitter diciéndole que es "un poco imbécil"-, indicó: "Fue dolor lo que sentí, corazón roto. Yo crecí con (la ficción) Nano. Me dolió porque dijo 'no soy feminista' y yo ya la veía venir. Después dijo 'porque tengo un hijo y un marido'. Te voy a ser sincera, hay un montón de activistas feministas haciendo trabajos importantísimos y que todavía, después de tantos siglos, sigamos con el mismo cliché, me dolió un poco en el corazón".

También se refirió a las denuncias por acoso contra Pettinato que en los últimos días realizaron varias ex compañeras de trabajo suyas: "Lo sé hace años, se sabe que te agarra, te besa, se desubica. Incluso de chicas que no son conocidas a las que les mostró el miembro. No salgo a hablar antes que los protagonistas porque es el código básico, primero lo tienen que contar las chicas a las que les pasó. Pero hace años que estamos esperando esto. Cuando sucede (que lo cuentan) te ponés contenta".

"Siempre son ellos (los acosadores) los que abren la puerta, creo que están probando el límite de su impunidad. No lo hacen a propósito; los traiciona el inconsciente. Han tenido toda una vida de impunidad y en una nota se les escapa porque tienen miedo justamente de eso. Si Pettinato no hablaba mal del feminismo, quizás nadie salía a atacar. Cacho dijo una barbaridad y salió a hablar una cantante (Vicky Buchino, que lo denunció por acoso). No estamos agazapadas diciendo 'ahora vamos por este'. Son ellos solos ", explicó.

La charla derivó en la denuncia de Rita Pauls por acoso contra Tristán durante las grabaciones de Historia de un clan. "¿Cómo evitás el quilombo durante la filmación? Hablás con la persona pero quizás no te da bola", introdujo el tema Marcela Tauro. Y Malena Pichot no anduvo con vueltas: "Son monstruos esos. Tristán, Pettinato, son monstruos. ¿Qué les vas a decir? 'No hagan más esto…' Ah, sí, te van a hacer caso".

Según su testimonio, las principales dirigentes políticas de la Argentina no tienen tomada una postura feminista: "Creo que María Eugenia Vidal y Gabriela Michetti no tienen conciencia de género. Cada vez que Michetti habla de cuestiones de género pifia un montón y me imagino que Vidal está en contra de la despenalización del aborto. Cristina también votó en contra. Yo la voté repetidas veces, pero cuando ella en los discursos decía 'no soy una feminista mala', también salí a tuitear enojada".

Además, reveló que fue víctima de acoso en varias ocasiones: "Me mostraron el pene infinidad de veces pero por suerte no me pasó nada grave que me haya dejado marcada. Cuando vas a bailar a la matiné en Gesell vas a la playa y te muestran… En la sexualidad de la mujer está cantado que alguna vez vas a vivir una situación incómoda. Es lamentable, pero es así. Yo tuve mucha suerte".

Y concluyó: "El feminismo es justicia social y eso es un concepto que asusta a muchas personas".