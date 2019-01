Luego de in intenso año laboral, Jimena Barón se tomó unas merecidas vacaciones con su pareja y ex compañero del Bailando, el bailarín Mauro Caiazza y como no podía ser de otra manera, compartió imágenes en las redes sociales.

"La recompensa del padrastro", escribió en Instagram junto con una foto de ella de espaldas, desnuda en un jacuzzi. "Al fin solos", agregó, mientras disfruta de sus días en un lujoso hotel en República Dominicana.

El chiste de Jimena a su novio es porque juntos lograron ensamblar a la perfección la familia y él se lleva de maravillas con Morrison, el hijo de ella con Daniel Osvaldo, de cuatro años.

Hace unos días la pareja estuvo en el ojo de la tormenta luego de que publicaran imágenes de ellos jugando con espuma en el jacuzzi y varios usuarios pensaran que Caiazza estaba desnudo con el pequeño.