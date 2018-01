Siempre polémica, Madonna publicó una extraña foto en las redes sociales que sus seguidores no tardaron en comentar, y también criticar duramente, al tratarla de borracha y desagradable, entre otras cosas.

"Todavía babeando por un bolso", escribió la Reina del Pop en su cuenta de Instagram junto con una selfie tomada desde abajo, en topless, tapando sus pechos con la cartera y un tachón negro y los ojos casi cerrados.

La extraña imagen tuvo en pocas horas más de seis mil comentarios y más de 150 mil "Me gusta", y no es para menos, si se tiene en cuenta que la artista tiene casi once millones de seguidores en la red.

Sin embargo, las opiniones de la gente no fueron nada favorables: "¿Estás borracha?", "Es patético que muestres tus viejos pechos con casi sesenta años", "Lo siento por tus hijos, si fueras mi madre estaría avergonzado", "Las mujeres no deberían mostrar sus pechos después de los 40, deberían asumir su lugar en la sociedad", "Tiempo de retirarte", "Sin límites", "Demasiado", "No es una buena selfie", "Perturbada", "A lo que has llegado, creo que es hora de que te pongas a tejer como las viejitas" y "Madonna ya estás vieja para la gracia… No cruces la delgada línea entre sexy y desagradable", fueron algunos.

No es la primera vez que un posteo de ella genera controversia, al recibir el año la cantante publicó una foto de ella con su hija mayor, Lourdes León, en la que la joven tenía las axilas sin depilar. "Estamos listas para recibirte 2018", había escrito en ese momento.

Más tarde, en apoyo a la decisión de su primogénita de no depilarse, la ídola pop subió una nueva imagen, esta vez de ella con sus axilas al natural. Sumándose a la moda a la que ya se habían adherido Gigi Hadid, Drew Barrymore, Penélope Cruz y Lola Kirke, entre otras figuras.

Más allá de las polémicas, Madonna se prepara para un gran año en lo laboral, ya que en diciembre último anunció que pronto volvería con una gira para promocionar su próximo disco.