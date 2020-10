Con tan solo 49 años, la conocida Lorna Cepeda, actriz que interpretó el papel de Patricia Fernández en Betty, la fea; la novela colombiana, reveló el problema de salud que enfrenta y causó un gran asombro entre sus seguidores.

Luego de que sus followers de las redes sociales le preguntaran sobre su estado, ella terminó confesando su verdad: “Les voy a contar cierta historia. Me hace mucha falta el Sol, pero lo tengo absolutamente prohibido. Tuve un suceso muy doloroso en 2016, muy asustador, con médicos, cirugías… Por un milagro de Dios es que todavía estoy en este mundo”, comenzó explicando.

A su vez, en la explicación, agregó que debe ir una vez por año al dermatólogo para que le revise todo el cuerpo con una lupa y así evitar que haya un lunar peligroso. “Cada vez que me encuentran uno me toca someterme a las minicirugías, tengo unas 25 o un poco más de cicatrices en el cuerpo, más que todo en la espalda. ¡Me importa un pito tenerlas! Las amo y me recuerdan lo bendecida que estoy por la oportunidad de estar en este mundo, disfrutando de los míos, mi familia, mis hijos, y saber que estoy aquí para ver sus logros”, agregó.

Finalmente, en el descargo, y donde también incluyó dos fotos muy sensuales con una malla enteriza negra, la joven agregó: “Doy gracias de poder estar aquí, a pesar de la adversidad y demás. ¿Qué nos queda? La fe, es mi consejo. Vive esta vida con la fe, sigue este camino con ella. Sin eso, sería todo más difícil”, concluyó.