Sol Pérez tiene una fuerte personalidad y no tiene problemas en decir todo lo que piensa, sin ningún tipo de filtro. Ya ha protagonizado varios escándalos mediáticos y ahora está enfrentada conLourdes Sánchez, su compañera del Bailando 2018. La guerra comenzó en el certamen de Marcelo Tinelli y siguió en las redes sociales.

En la entrega de los Martín Fierro de Radio, la modelo explicó cómo empezó la pelea: "El viernes puse en Twitter cómo (Lourdes) podía hacer un programa para chicos con todas las barbaridades que dice. El sábado, ella me contesta: 'Preocupate por que no se te mueran los perros'. Yo no le digo a ella: 'Preocupate por que no se te muera tu hijo'. Me parece asqueroso".

La Chica del Clima calificó de "trágico" que su colega se haya burlado de la muerte de su mascota. "Mi perra no estuvo enferma, tuvo una fisura en un pulmón. Se murió de un día para el otro. Es una malformación", explicó a Los ángeles de la mañana. "Mi perra es como mi hija y la cuido como si fuera una persona. Si ella no, lo lamento". Con su hijo no me metí, que ella no se meta con mi perro", agregó.

"Ella es una mitómana. Son gravísimas las cosas que inventa: inventó que yo maltrataba a la gente de Laflia, ahora inventa esto. Dice que el tuit (sobre su perro) se le borró cuando me bloqueó. Eso lo pueden chequear, cuando bloqueás a alguien no se borran los tuits. Ella lo borró porque se dio cuenta de que estaba mal (…). Además, likeó un comentario de que no debería trabajar en el Bailando, sino en un burdel. Yo empecé a recibir fotos de ella bastante fuertes y no les puse like", manifestó furiosa la panelista de Los especialistas del show.

En el programa de Ángel de Brito, Lourdes se mostró muy conmovida hasta las lágrimas por esta repudiable frase de su compañera de ShowMatch. "Yo me hago cargo de todo lo que digo y nunca dije nada de lo que dice esta mujer, ni del perro ni del burdel. En mi casa amamos a los animales igual que a las personas. Mis perras son igual que mis hijos".

Luego, contó que Pérez le había mandado un mensaje al Chato Prada, su pareja y el padre de su hijo Valentín, para explicarle que "no le deseaba la muerte a un bebé y que se habían malinterpretado sus palabras". La jurado del BAR le mandó otro mensaje y le propuso tener una charla sin cámaras. "Mi límite es mi hijo", finalizó, angustiada.

Tras estas declaraciones, Marcelo Tinelli escribió en su cuenta de Twitter un mensaje para poner un punto final a este enfrentamiento: "Llamo a la reflexión a @lourdesanchezok y a @SolPerez para que terminen con este debate absurdo en el que entraron. No importa quién arrancó o si hubo malos entendidos. No está bueno seguir con este tema. Son dos mujeres inteligentes. Apelo a su sensibilidad. Las quiero".