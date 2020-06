Habituada a realizar actividad física, durante la cuarentena que ya lleva más de 90 días en Buenos Aires, Vanina Escudero no perdió la práctica y así da cuenta de ello su escultural cuerpo.

Este viernes la bailarina compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 618 mil seguidores, una serie de imágenes con su look deportivo. Allí, lució un top fucsia y unas calzas del mismo tono en la parte superior y rayadas en dos tonos de grises desde los glúteos para abajo.

“‘hᎪᏦuᏁᎪ mᎪtᎪTᎪ’. When the world turns its back on you, you turn your back to the world. A quién o a qué le das la espalda hoy??? Gym wear para la clase de hoy”, escribió la esposa de Álvaro “Waldo” Navia, con quien tiene a dos hijos: Benicio y Joaquina.