Vicky Xipolitakis volvió a sorprender en la red con un desnudo total en el Día Internacional de la Mujer. La ex vedette compartió con sus seguidores unas imágenes de alto voltaje que le tomaron mientras se duchaba.

"Festejando este hermoso día con un buen baño, sacándome toda la MUGRE de encima", escribió "La Griega" junto a los hashtags #FelizDíaMujeres y #Unicas.

Si bien consiguió elogios, también generó burlas y enojos. Y es que en vez e enCima, Vicky escribió enSima y muchas aprovecharon para reírse de ella y tratarla de burra.

Por otro lado, varios usuarios le explicaron que el Día de la Mujer no se celebra ni festeja, sino que se conmemora."¿Feliz? Ignorante... no se festeja el día de la mujer. Se conmemora. ¿Sabés la diferencia?", "No entendiste mucho sobre el temita del día de la mujer y su origen ¿no?", fueron algunos de los mensajes sobre el tema.

Recordemos que días atrás, Vicky sufrió un duro revés judicial luego de que desestimaran sus tres demandas contra Javier Naselli, su ex marido y padre de su hijo, a quien había denunciado por violencia de género.

El abogado de la modelo, Matín Francolino, había realizado una denuncia penal contra el empresario por incumplimiento de obligación alimenticia. El letrado asegura que Naselli nunca cumplió su obligación que tiene con Salvador Uriel y con Vicky de pagarle 25 mil pesos mensuales, la obra social y los servicios y expensas del departamento en donde viven.

Tras la bronca, la de "mugre" de la que hablaba Vicky, ¿se habrá referido a su ex?