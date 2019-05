Mica Viciconte (30) y Fabián Cubero (40) son una pareja caliente. Cada tanto comparten sensuales imágenes en Instagram que no hacen otra más que ratonear a quien las mira. Se ven cachondos y enamorados y, a pesar de los conflictos que mantienen con Nicole Neumann, decidieron dar un paso en su relación y mudarse juntos.

Y parece que el jugador de Vélez está tan enamorado de su chica que le concede todos los deseos. Tan así es que aceptó participar en video clip súper hot de la canción Punto G, que interpreta la cantante Karol G. Allí se ve a la panelista de Incorrectas, junto a dos amigas, con un sensual body y un cortísimo mini short, en un lavadero de autos, recibiendo a Cubero (que llega para lavar su auto) y termina con la camisa abierta y dejándose enjabonar el trabajado torso por su novia. ”Me tiene un poco manija así que les muestro un poco de lo que van a ver la semana que viene”, escribió la rubia a modo de adelanto en su Instagram y rápidamente el video alcanzó las 536 mil reproducciones.

Pero…¿Qué dijo Nicole del video? "Como mamá, ¿qué te pasa con que el papá de las chicas aparezca haciendo estos videos?", quiso saber su nueva compañera de Nosotros a la mañana, Andrea Campbell. "Mientras no sean cosas en las que se exponen por demás a mis hijas o que se las utiliza para obtener seguidores o comentarios públicos, no me interesa para nada, no me afecta, no me nada...", respondió la modelo.

Y ante la insistencia de Campbell que agregó: “Yo diría: ‘¡Qué pavote!’”, Nicole arremetió. "Esas son percepciones personales que no las voy a expresar públicamente... Pero estamos grandes, igual. Ya no tenemos 20, ni 15", lanzó durísima.