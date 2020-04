Luego que desde el Gobierno recomendaran practicar el sexo virtual y "sexting" para evitar el contagio de coronavirus durante la cuarentena, Graciela Alfano decidió hacer su aporte sobre el tema.

"Herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa", recomendó el médico infectólogo José Barletta.

Es por eso que la exvedette desafió a sus seguidores al #NudeChallenge (Desafío de desnudos) en Instagram y compartió una imagen muy sensual.

Acostada en su cama, sin nada de ropa, con un antifaz de encaje y con la canción "I was made for loving you baby" de Kiss de fondo, Grace escribió: "Aquí mi humilde colaboración a la recomendación del médico infectólogo José Bartletta, en el comunicado matutino del 17/4 del Ministerio de Salud, quien aconseja la práctica higiénica del SEXO VIRTUAL durante la PANDEMIA".

