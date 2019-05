harlotte Caniggia estaba en medio de una nota hablando sobre su participación en el "Súper Bailando", cuando de repente le llamó la atención la escarapela del notero.

"¡¿Qué es esto?!", preguntó Charlotte. "Una escarapela", recibió como respuesta ante la cara de sorpresa del periodista. Sin dudar, y con el estilo que la caracteriza le gritó :"Parecés gay, boludo". "No lo soy, pero no tendría nada de malo", disparó el entrevistador del canal Magazine, notablemente impactado.

"Es muy gracioso. Es un toque, me gusta", contestó Charlotte. Mientras que desde el estudio le comentan: "Es un símbolo patrio, Charlotte. La escarapela lleva los colores de nuestro país".

Risueña y un poco confundida, la hija de Mariana Nannis respondió: "Sí, veo. Muy tarada no soy, pero bueno…"."¿Vos tenés idea que se festeja el 25 de Mayo?", le preguntó Tomás Dente. A lo que Charlotte dijo contundente: "No, ni idea. Hasta ahí no llego, chicos".