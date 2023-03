Tras convertirse en la primer artista mujer en llenar el estadio de Vélez, Lali Espósito siguió con su cadena de bombazos con un álbum de todo lo sucedido en el show más importante de su carrera como cantante.

Lali viene de un año lleno de éxitos musicales y actorales que coronó por todo lo alto con un show masivo en el que no faltaron las sorpresas, presencia de famosos e invitados especiales como Nicki Nicole y Miranda.

Ahora, Lali le mostró a sus seguidores parte de lo que no se vio en el backstage del concierto y sorprendió con un look deportivo casual pero súper sexy y canchero que no tardó en enloquecer a sus fans.

Para la ocasión, Lali apostó por un outfit de shorts de jean desprendidos dejando a la vista su ropa interior estilo culotte, peinado de trenzas boxers, aros argolla y cadenitas presumiendo su estilo explosivo sin filtros ni photoshop.