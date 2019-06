Britney Spears no hizo ninguna referencia a su canción debut. Pero no hizo falta. Sus seguidores aplaudieron el guiño a “Baby one more time“, el tema que fue furor en su momento y que se convirtió en un clásico del pop, cuando la cantante subió una foto en la que aparece vestida de colegiala, como en aquel videoclip.

La famosa salió de compras, pero no encontró el look que buscaba. Así, improvisó un outfit inspirado en la colegiala que era cuando conquistó al mundo con esa canción.

La cantante se encuentra de vacaciones, tomando un descanso en un año que está siendo muy difícil para ella. En enero anunció su retiro temporal de la música debido a la mala salud de su padre, James Spears, y en abril se supo que ingresó a un centro de salud mental, tras pasar muchos meses de estrés y preocupación.