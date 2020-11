Una semana atrás, Wanda Nara regresó a Argentina de sorpresa para visitar a su familia y conocer, finalmente, a Viggo, el hijo de su hermana Zaira. Ahora, la empresaria aprovechó sus días en el campo para profundizar sobre sus raíces y hacer un impactante desnudo total sobre un caballo.

En las últimas horas, Wanda Nara sorprendió a sus más de siete millones de seguidores en Instagram con una foto osada. La empresaria, esposa y mánager de Mauro Icardi, de 33 años de edad, posó totalmente desnuda para la lente del fotógrafo Chris Beliera. Y no lo hizo así nomás. Para esta sensual posta, Wanda se mostró como Dios la trajo al mundo sobre un caballo castaño, a lo Lady Godiva.

"Pisando Fuerte", escribió contundente la hermana de Zaira Nara junto a la candente foto, que si bien muestra gran parte del cuerpo desnudo de la rubia, la montura esconde estratégicamente sus partes más íntimas.

La publicación se volvió viral rápidamente y en apenas unas horas alcanzó más de 221.000 likes en esa red social. En tanto, entre los comentarios que destacaron la belleza de la madre de Valentino (11), Constantino (9) y Benedicto López (8), y Francesca (5) e Isabella Icardi (4), se encuentran el de Zaira, su hermana, quien lanzó: "Que bomba. Te faltan las bombachas (ambas) y las botas!!". Natalia Barulich, DJ y modelo, ex de Maluma y actual pareja de Neymar, puso una hilera de emojis de fuego.

"La chica que llego a donde quería llegar y de donde nunca se fue", manifestó Wanda al pie de otra foto que compartió el sábado, haciendo referencia a su tierra natal, y acompañando la frase con una nueva imagen sexy que la muestra al lado del mismo ejemplar equino castaño, en topless.

Wanda ha estado compartiendo a través de sus redes sus días en familia, sobre todo como aprovecha su estadía para jugar con sus sobrinos, y ver amigos como Sol Estevanez. Es que, además, la rubia no había podido conocer al segundo hijo de Zaira, que nació en febrero de este año, debido a la pandemia por coronavirus que puso en stand by al mundo entero. "Conocí a Viggo y no puedo estar más feliz. Bebé te amo", escribió en uno de sus últimos posteos junto a una foto con él.