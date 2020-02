Wanda Nara lo hizo nuevamente y una vez más subió un par de publicaciones donde se la ve elegante y sexy al mismo tiempo. Sin dudas la escandalosa modelo tiene la fórmula de cómo tener la atención de todos sus seguidores, ya que a la hora de hacer un posteo rápidamente se convierte en viral a los pocos minutos.

La rubia utilizó Instagram para mostrar un look que dejó a todos con la boca abierta. En dicho posteo la pareja de Mauro Icardi lució un traje negro con brillantes pero con la particularidad de que abajo del saco no lleva ropa interior de ningún tipo. La primera publicación que hizo la bellísima empresaria cosechó más de 150 mil likes y cientos de comentarios que elogiaban a la ex de Maxi López.

En tanto que en su más reciente posteo, Wanda subió un video donde se puede ver claramente que no tiene puesto ningún tipo de corpiño e hizo que tuviera más de 200 mil reproducciones y cientos de comentarios por parte de sus seguidores de Instagram.

Lo cierto es que Wanda Nara se ha convertido en la gran diva de la tv italiana, donde deja a todos con la boca abierta por su belleza y su actitud que es una de sus principales características. Ésto hace que constantemente sus fans la llenen de piropos en sus redes sociales donde por ejemplo en Instagram supera los 6 millones de seguidores.