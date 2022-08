Wanda Nara, que ahora se muestra muy amorosa en las redes con su esposo Mauro Icardi, subió una foto en micro-bikini a su cuenta de Instagram con una frase que despertó la furia y el aguante de sus seguidores.

La empresaria sumó en los últimos días un nuevo frente de batalla en el plano mediático luego de que María Carmen Cisnero Reboledo, quien fue su empleada durante varios años, la acusó de haberla abandonado en su casa de campo de Italia y de no pagarle el sueldo.

En medio de su nuevo conflicto, Wanda compartió una foto desde las playas de Ibiza y la frase que acompañó a la postal detonó una bomba entre los followers: "Muchas veces el silencio es una respuesta".

La publicación de la esposa de Mauro Icardi obtuvo más de 200 mil "Me Gusta" y casi 2.000 comentarios entre los que le reprocharon su actitud con la empleada y los que la bancan a morir.

"Zarpada como no pagarle el dinero a una empleada doméstica durmiendo en un lavadero", "Todo es fachada si eres abusadora con tus empleados", fueron algunos de los mensajes en su contra. Mientras que los buena onda fueron: "Nos des bola a los envidiosos solo quieren noticias porque no se ocupan de los que no tienen", "Sos una mente brillante y eso provoca mucha envidia, la verdad una genia total con todo lo que has logrado porque venís de abajo y no decidiste quedarte ahí".