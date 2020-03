Fiel a su costumbre la modelo Yasmila Mendeguía volvió a enloquecer a todos sus seguidores en su cuenta de Instagram donde subió una foto con un conjunto de ropa interior negro, pero con la principal característica de que es el mismo es casi todo transparente por lo que sus partes íntimas se pueden divisar.

El posteo que subió hace algunas horas atrás cuenta con dos fotografías, una a color y la otra en formato blanco y negro, estilo que muchos famosos y famosas han adoptado en este último tiempo. Por su parte la publicación no pasó desapercibida por sus más de 352 mil seguidores, ya que hasta el momento la misma cosechó más de 17 mil likes y cientos de comentarios.

Por su parte en la descripción del posteo la misma la bellísima modelo escribió "uno de mis fotógrafos preferidos en el mundo @peterpufferph. Ropa interior @sissibordeaux. El único peluquero que me toca el pelo @pabliok". Por otra parte la hermosa modelo llegó a la fama luego de participar en reality Gran Hermano en el año 2016.

Mientras que el año pasado fue noticia mundial al estar con el extrovertido boxeador Floyd Mayweather con el cual según ella lo conquistó luego de pedirle una fotografía. Sobre este hecho puntual Yamila manifestó en su momento que "él me parece muy buena onda y hasta me pidió el contacto. Me encanta esa forma tan escandalosa que tiene de ser, es un grande".