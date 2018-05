Mientras Ángel de Brito contaba que Maluma había sido acusado de robo en un hotel cinco estrellas mexicano por un valor de 150 dólares en toallas, Yanina Latorre hizo una revelación en medio de un ataque de risa.

“¡Chicos, yo afano en los hoteles!”, lanzó sin pruritos, para terminar contando cuál es su objeto "favorito" de estos hurtos. “Yo la bata me la he llevado mucho, pero sé que no se puede”, comentó, reconociendo su falta. ¡Pero no fue todo!

“Yo tengo un modus (operandi), robo la bata a último momento y después de que chequean el cuarto”, comentó, risueña y habilitando un hilarante remate de Ángel de Brito. “Hoy, consejos para ladrones de Yanina Latorre”, lanzó el conductor con humor.