Zaira Nara había dejado con la boca abierta a sus seguidores al mostrarse impecable a menos de un año de tener a su segundo bebé, Viggo. A los pocos meses, la modelo ya se lucía por las redes con una espectacular figura por la que ni asomaban las consecuencias de un embarazo. La mayoría de sus posteos llega con facilidad a los 50 mil o 60 mil likes, ya sea en algunas de sus sesiones o cuando muestra la vida tranquila que ha decidido vivir junto a su pareja, Jakob Barón Von Plessen, y sus dos hijos, Malaika y pequeño Viggo.

Pero en su última foto terminó preocupando a sus seguidores, que le remarcaron la delgadez que luce. “Un Miércoles muy Lunes”, escribió la modelo quejándose de este inicio de semana tardío. Para el posteo, Zaira decidió lucirse al natural, con un conjunto de entre casa de jean y top negro, además de no llevar una gota de maquillaje y un pelo apenas peinado.

En 5 horas ya supera los 60 mil likes y sus 4 millones de seguidores no pueden creer lo bien que luce sin siquiera arreglarse. Pero entre los miles de mensajes que la halagaban, surgieron varios que terminaron preocupándose por lo flaca que luce en la foto.

Una usuaria escribió un comentario que generó un hilo de al menos 10 respuestas: “Eres hermosa, no hay duda y 0 envidia antes que me ataquen, pero tenés 30 y pico... cuánto pesás?? 40 k? No sé, pero... no es muy poco? No dá para ejemplo a las chicas y no digan que es su contextura, porque no es así, no era así antes...”. Entre las respuestas hubo algunas que apoyaron esta postura, pero muchas otras que no creían correcto opinar sobre el cuerpo de Zaira. Una usuaria incluso explicó que seguro se debía a que la modelo aún da pecho, y muchas veces eso puede generar una importante baja de peso.

Por su parte, Zaira no se ha pronunciado por los comentarios, tal vez por que no le importan o... siquiera los ha visto.