Barbie Silenzi lució una bikini súper cavada y el video es viral La vedette grabó un video que dio que hablar.

Barby Silenzi sigue mostrándose más fabulosa y sexy que nunca ya sea en sus atrevidas fotos para Divas Play como en sus postales veraniegas.

A sus 41 años, Barby Silenzi no teme a la hora de llevar las tendencias del momento, y, como no podía ser de otra manera, los taparrabos no quedaron afuera.

Siguiendo los pasos de Camila Homs y Cinthia Fernández que son fanáticas de este estilo, Barby Silenzi apostó por un taparrabos de inspiración Barbiecore.