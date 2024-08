Ester Expósito con colaless ultra cavada en el verano europeo La actriz española marca tendencia para la nueva temporada y se roba varias miradas.

Ester Expósito revolucionó a sus seguidores en las redes sociales, marcando una nueva tendencia en look para este verano. En está ocasión la gran actriz española publicó una foto a través de la ventana luciendo una extravagante micro- bikini que marca su cuerpo. Si bien no es la primera vez que llama la atención con sus looks, hace un tiempo la actriz ya había sido noticia por un traje de baño de color verde.

El nuevo furor del verano

Ester Expósito posteó en sus redes sociales una foto donde se la ve frente a una ventana luciendo su nueva micro-bikini. De esta forma llamó la atención a todos sus seguidores por sumarse a esta nueva tendencia que empezó con el verano europeo y de la que se convirtió en referente. En la foto una de las cosas que más causó furor es la parte de la inferior del traje de baño.

Con esta bikini de dos piezas en color negro, Ester Expósito empieza a marcar la tendencia de lo que se usará en este verano. Este consta de 2 partes, la inferior es una bombacha súper cavada en la parte delantera, mientras que en la parte posterior es colaless. En cambio, la parte superior de este es mucho más común, con un corpiño en forma de triángulo.

No es la primera vez que Ester Expósito comienza a marcar tendencia sobre moda, la actriz de Élite, serie furor de Netflix, tiene un excelente gusto por la moda, y lo deja claro en todas las pasarelas y en su vida cotidiana, con looks de gran importancia que fascinan a propios y extraños. Fue así en su viaje a Estados Unidos donde la actriz española marcó tendencia con un vestido de estampado vichy, marcando su retorno a la moda; ideal para este verano.