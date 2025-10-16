Jesica Cirio subió a Instagram una sugerente foto en ropa interior y sus seguidores le resaltaron un particular detalle íntimo La modelo reapareció en las redes luego de varios días sin dar señales.

Jesica Cirio hizo un posteo de sus mejores momentos de la primera semana de octubre y una de las fotos que compartió llamó la atención de sus seguidores, que no tardaron en dejarle comentarios. La imagen que más impactó fue una frente al espejo en ropa interior, donde no solo expuso su trabajada figura: varios usuarios notaron el problema que padece en los pies.

A la modelo le remarcaron que tenía juanetes. Se trata de una protuberancia ósea que se forma en la articulación en la base del dedo gordo del pie. Es la primera vez que recibe críticas por este tema, ya que le pidieron que se opere para que no quede “anti estético”.

Para Cirio no fueron todas pálidas. Muchos fans le dijeron que la soltería le sentaba bien y que tenía que seguir así para evitar problemas mediáticos, “Refugiate en tu hija Chloé y tus mascotas”, le aconsejaron.