Morena Rial rompe redes con una tanga total black: la foto que despertó miles de comentarios La hija de Jorge Rial no dejó mucha a la imaginación.

Con un perfil de Instagram con casi 1 millón y medio de seguidores, Morena Rial no deja de sorprender con sus impactantes y arrasadores posteos. Esta vez, la hija del conductor Jorge Rial deslumbró a sus seguidores con una foto en lencería total black y se volvió viral en la aplicación.

Frente al espejo del baño, la influencer se hizo una selfie con una microtanga hilo dental en total black. Se trata de una bombacha diminuta negra con moldería ultracavada y colaless. Como complemento de la pieza de lencería, se puso un buzo gris con capucha superabrigado, una prenda ideal para hacerle frente a las temperaturas bajas.

“Dale hasta abajo que ese culo responde”, escribió la joven de 24 años en el pie de foto de la publicación y, en pocas horas, coleccionó miles de “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos y admiradores.