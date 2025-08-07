Murió una conocidísima actriz de cine para adultos: impactantes detalles Tenía apenas 28 años y su muerte golpea a la industria.

La industria de cine para adultos en Perú está de luto. La actriz brasileña Vitoria Beatriz, conocida por sus grabaciones con la productora peruana Inka Productions, falleció a los 28 años el último martes tras estar hospitalizada por problemas de salud.

Fue la propia empresa realizadora de contenido para adultos que confirmó el deceso de la artista, influencer y bailarina por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram y TikTok con breves escenas que grabó Vitoria en distintas ciudades del Perú, mostrando su carisma, picardía y buen sentido del humo

“La familia Inka Productions está profundamente conmovida por la partida de nuestra querida Vitoria Beatriz. Su alegría, su calidez y la luz que transmitía en cada momento dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla”, expresó la productora en su post.

La compañía también mandó las condolencias a la familia y a todas las personas que apreciaban a Vitoria Beatriz. “Enviamos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y a cada fan que la llevó en el corazón. Sus recuerdos permanecerán vivos por siempre”, concluyó el pronunciamiento.

Vitoria Beatriz

¿Cuál fue la causa de la muerte de Vitoria Beatriz?

Todavía se desconoce la causa principal de la muerte de Vitoria Beatriz. “La familia decidió no dar detalles sobre las causas de su muerte, aunque en redes se mencionaron problemas de salud física y emocional”, señala Trome.

Según su página oficial de fans en Instagram, la extranjera estuvo hospitalizada en los últimos días tras presentar problemas de salud.

“Hola a todos. Vengo a informar que Vitoria sigue hospitalizada. Por respeto a su familia, optamos por no exponer más detalles de su situación. Sabemos apenas que ella está rodeada de mucho amor y cuidado”, se lee en un comunicado compartido el último viernes.

“Para todos sus seguidores pedimos cualquier gesto de espiritualidad. Pedimos que recen por ella. Agradecemos a todos por su comprensión”, se añade.

Del mismo modo, el administrador de la misma página dedicada a Vitoria Beatriz precisó que la actriz le compartió noticias sobre sus problemas de salud para que sea comunicado a sus seguidores.

“Nunca nos conocimos en persona, pero hablamos mucho por WhatsApp. Ella compartió conmigo sus problemas de salud y lo difícil que era para ella lidiar con eso todos los días”, expresó en un comunicado anunciando que se eliminará la página por respeto a Vitoria.