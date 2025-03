Aguas Abiertas

Es la segunda vez que se realiza Aguas Abiertas en el dique Punta Negra. Específicamente aguas abiertas, porque si se realizaron Agua Abiertas de Triatlon la primera fue hace tres veranos que la organizó la federación sanjuanina de natación, luego vino el iroman, el triatlón cordillerano; es decir ocupaban el agua para realizar este tipo de actividad pero combinado con ciclismo y trote. Aguas abiertas es nado en todo lo que no sea pileta, ríos, lagunas, diques y mar.

El evento lo organiza El Almendro con la asociación de nadadores y el grupo Triama que ayuda en la logística. Están trabajando desde el mes de noviembre y la fecha de realización es el 15 de marzo a las 17 hs, para disfrutar el atardecer en ese lugar tan bello. Recibimos el apoyo de la Secretaría de deporte, del Náutico.

Triama se ocupa de la parte organizativa, por ejemplo, marcar el número de los nadadores al momento de ingresar, cuidado de vallado para que no pasen la gente al lugar de los nadadores y que van a ver, etc. Y toda la logística para presentar los papeles de habilitaciones lo hace Matías Cordero, profesor del Almendro.

Las condiciones en el Dique Punta Negra están dadas por que ha subido el agua es por tanto más seguro y se cree que la temperatura se conservara hasta le fecha del evento.

En el evento van a ver tres instancias, una de 1500m., donde realizan dos vueltas a un triángulo, otra de 750m. que hacen una vuelta al triángulo y una instancia para niños de 5 a 6 años que ya se animan a nada y harán 300m. aproximadamente. Las dos primeras son competitivas, hay categorías de acuerdo a la edad y al sexo y los niños solo participativos. Horarios: 9am Acreditación, 9.30 charla técnica, 10hs largadas.

El Dique Punta Negra está habilitado para el nado pero con la obligación de ir con torpedo. El día de la competencia el torpedo no es obligatorio ya que estará protegido por Seguridad Náutica y van embarcaciones y kayak acompañando a los nadadores todo el tiempo. Está la opción de aquellos que deseen llevarlo en la competencia, se les pide que salgan 20 segundos más tarde para no golpearse en la salida. Pero no hay problema en llevarlo.

El circuito estará marcado por boyas con la ayuda de Seguridad náutica en la colocación, con los GPS se controla la distancia y se arma un circuito previo con una boyas chicas para controlar varias veces que la distancia es la correcta, recién es cuando se colocan las boyas definitivas.

Este verano se habilitó desde las 8hs hasta las 19hs para nadar. Por lo tanto los nadadores o la gente pueden concurrir. Sábados y domingos hay como 60 nadadores. Hace dos semanas hicimos el cruce al Cerro la Sal participaron más de 70 nadadores, son unos 3500m. y una de las exigencias es que cada 10 nadadores vaya una embarcación, un kayak, pero en este caso cada uno tuvo que llevar el torpedo. Durante el entrenamiento es obligatorio el torpedo ahora durante la competencia en que se debe ir más cómodo y va seguridad extra, no hace falta el torpedo, salvo aquellos que estén más inseguros. Este va atado a la cintura o cruzado en el pecho y da flotabilidad, por si te acalambras o te da miedo lo abrazas o lo utilizas como quieras.

Si la temperatura del agua se mantiene como está el día de la competencia es obligatorio ir sin traje de neopreno. Si baja mucho la temperatura si se puede llevar.

Las inscripciones son en Instagram del Almedro Sport se va a un link con un enlace donde te deriva a un drive donde están todas las inscripciones. Hasta el 7 de marzo el valor es más económico, luego es más caro. Las inscripciones varían para los chicos $10000 y para adultos en $23000, esto incluye el kit, la seguridad, seguro, logística y la entrega de premios que se realizará en el Parador Parque Playa. También habrá seguridad policial y de salud.

Matias Atencio cuenta su experiencia como profesor y alienta a los nadadores a la participación del evento. El nado que se realiza es técnicamente muy similar a la natación. La única modificación en aguas abiertas es que cada cuatro o cinco brazadas debemos respirar hacia adelante y además para orientarnos ya que no tenemos la línea que hay en toda pileta. Hay gente que sabe nadar 1000 o 2000m. en pileta le aconsejo que pierda ese temor en el dique. Para esto cuando se entrena en pileta aconsejo respirar para los dos lados, esto es debido al oleaje del dique.

El Dique Punta Negra es una fosa profunda y por lo tanto no se levanta ni arena, ni tierra no corres riesgo de quedar pegado. Algo a tener en cuenta es que una vez que ingresas al dique a los 2m. no se hace pie. Podes nadar 10m en línea recta y se ve el fondo por lo cristalina que es el agua. El paisaje es hermoso al estar rodeado de los cerros.

Los beneficios de la natación son varios es un deporte que trabaja 100% el cuerpo, no solo lo muscular sino también la cardiológica. Por ahí es individual pero lo hacemos lograr un deporte grupal al sociabilizar en el grupo que se arma por ejemplo para ir al dique es de 70 a 80 personas. Siempre que vas a nadar tener alguien con quien hablar, además, está el tercer tiempo que se quedan a tomar mate. Es un lugar paradisíaco, donde se mezcla el deporte, la recreación y la naturaleza.

Desde octubre que todos los sábados y domingos se puede ir a la mañana desde las 8hs., vamos entre dos o tres profesores donde enseñamos a como nadar, técnicas básicas a perderle el miedo, lo acompañamos hasta que toma confianza porque a veces hay gente que nunca se metió en el dique.

Para saber si están capacitados para la competencia, generalmente son alumnos del Almendro pero si no es así les prestamos torpedos para que puedan experimentar y hacemos tandas para que el profesor haga una evaluación si está en condiciones de nadar.