Dulces para celebrar el Día de la Madre Exquisiteces en el mundo de la pastelería, TM abre sus puertas para brindar sus servicios y toda la elaboración en masas tanto dulces como saladas, postres, tartas, mini tartas, alfajores, macarons y mucho más. Anabel Marun una de las propietarias cuenta acerca del emprendimiento y todo lo que puedas pedir para los festejar con cosas ricas ese día.

Anabel Marun es licenciada en microbióloga estudio en Río Cuarto, Córdoba. Trabajó casi 10 años en la industria del vino en INV. En pandemia como a muchos les paso, se empezó a interesar por otro rubro, el mundo del café. Es ahí cuando empezó a estudiar, hizo degustaciones y luego arrancó con su negocio, Edison Café, una franquicia que duro 4 años. Hace poco tiempo Anabel junto a Leandro Tripolone comenzaron un nuevo proyecto que nació de esta manera.

‘Nos conocimos con Leandro porque en mi cafetería compraba a proveedores, pero yo deseaba hacer mi propia pastelería, es ahí cuando contacto a Leandro Tripolone para que me diera asesoría en el tema. Juntos empezamos a armar cosas para el café y mientras nos dimos cuenta de que teníamos un concepto similar en lo que realizábamos, pues es ahí cuando decidimos asociarnos. En esos contactos desarrollamos juntos un alfajor para Biscui, ya que Leandro trabajó allí mucho tiempo. Dicho alfajor gustó mucho tanto que al día de hoy se comercializa en ese negocio.

Leandro Tripolone con 20 años de experiencia, es un gran maestro en el rubro, no puede expresarse hoy porque está de viaje dando una capacitación. Se lo conoce en el medio no solo por la pastelería sino además por ser un gran artesano con el manejo de la chocolatería, bombones, helados, masas, rellenos, y todo lo que significa el mundo pastelero.

La marca surge de jugar con las palabras de trade mark, así utilizamos las iniciales de nuestros apellidos TM pastelería. Este proyecto trata de poner en valor la creatividad , armar cosas que no se hayan visto en otros lados, tener productos nuevos con recetas que estén técnicamente muy bien ejecutadas, con materia prima de mucha calidad.

TM tiene un stock permanente de productos donde vos haces el pedido y en 20 minutos lo tenes listo para retirar o para envío. El manejo es a través de Instagram donde está el link directo y el whatsapp , también esta la carta de lo que vendemos, por ejemplo, bombones, macarons, tortas, tartas, etc. Además trabajamos mucho el laminado que son las masas hojaldradas como los croissant, el roll de canela, cup roll relleno de crema con frutillas , de esto hay stock permanente.

Nuestros postres rinden entre 8 y 10 porciones los box de laminados tienen 6 piezas grandes, son para compartir en un festejo, juntada, una merienda o té. También para cumpleaños más chicos.

Además, otro servicio que ofrecemos es una barra móvil para eventos de cafetería para acompañar toda esta propuesta. La barra es un expreso bar, un servicio de cafetería premium en tu evento, para menos de 50 personas nosotros tenemos vajilla, de lo contrario, si son más personas, se recomienda trabajar con descartables para tener un servicio más constante y permanente. Lo bueno de los descartables es que te da la posibilidad de personalizarlo. Además ofrecemos una carta de bebidas frías, una carta de bebidas calientes y bebidas con alcohol. Son un montón de tragos con café, que hoy están de moda, como por ejemplo, Long Black, Martini, Expresso Tonic, es decir todo tipo de tragos con café. A la fecha ya hemos realizado eventos empresariales, reuniones de gobierno y otros servicios, tanto con la cafetería, bocados dulces y salados

Nuestro proyecto futuro es un local de venta al público donde habrá cafetería y se exhibirán los productos. El local nuevo estará cerca de la plaza de San Lucía sobre calle Gral. Paz. En estos momentos trabajamos en el obrador que es el espacio donde realizamos todas las tareas.

Nuestro principal objetivo es enfocarnos en el tema calidad ya que es un gran trabajo conseguir materia prima fresca. La chocolatería que manejamos para la elaboración es de la mejor calidad, tanto nacional como importada. Los rellenos de bombones están fabricados en nuestro local con la fruta de verdad, nada es industrializado, los rellenos, ganache, mermeladas. Es un proceso muy artesanal. Por ejemplo, hace tiempo lanzamos una línea ‘Dubai’, elaborada 100% de pistacho, no se usan pastas comerciales. Compramos los pistachos para hacer la pasta y hacemos el relleno dentro de una masa kadaif. Esta línea – Dubai – tiene bombones, macarons, alfajores y un laminado de edición especial como un croissant redondo donde en el medio esta relleno con la pasta de pistacho.

Para el Día de la madre hemos preparado unas latas de edición especial, adentro va a llevar un postre clásico, por ejemplo, tipo tiramisú y otros más. Esta pensada para cucharear directamente de la lata y después puedes reutilizas para lo que deseas’.