Inspira a Dos, define el encuentro El 14 de febrero, en una fecha dedicada a celebrar el amor y la conexión, Inspira a Dos propone una experiencia especialmente diseñada para parejas que deseen celebrar esa fecha desde un lugar distinto, íntimo y sensorial. La iniciativa invita a detenerse y compartir una velada que pone el foco en la conexión, la presencia y el disfrute consciente.

En un tiempo marcado por la inmediatez, Inspira a Dos propone una pausa consciente: una experiencia inmersa diseñada para reconectar a través de los sentidos. Concebida como un recorrido íntimo y sofisticado, la propuesta invita a compartir un momento de presencia plena donde el vino, la gastronomía, los aromas, la música y la luz dialogan en perfecta armonía.

La experiencia se despliega en distintas etapas cuidadosamente curadas. En el inicio, llamado Conexión, las parejas asistentes disfrutan de música clásica en vivo que da comienzo a una degustación de vinos de la bodega Merced del Estero, este primer paso propone una picada para compartir el ahora: una selección de quesos nobles junto a fiambres artesanales.

Sabores honestos que abren el paladar y preparan el cuerpo para lo que sigue. Luego llegan los Encuentros, un momento central donde variedad de brusquetas representan distintas energías y formas de sentir. Sobre pan artesanal con un sutil toque de oliva, se construyen combinaciones que exploran contrastes y texturas: Deseo, con hummus sedoso y gírgolas salteadas; Pasión, con queso azul, peras frescas, nueces y miel; y Atracción, una mezcla equilibrada de queso crema, brotes de rúcula y jamón crudo. Cada una está pensada como un estímulo sensorial y emocional.

El cierre, Tentación, llega con frutillas frescas bañadas en chocolate amargo al 70%, realzadas con sal marina y pimienta rosa: un final sutil e intenso, que permanece en la memoria.

A lo largo del recorrido, nos sigue acompañando la música para luego dar lugar a una cata de aromas, el armado de una vela aromática en pareja y más música clásica en vivo, todo dispuesto en un ambiente de primer nivel, diseñado para favorecer la conexión, la calma y la experiencia compartida.

Inspira a Dos es una creación conjunta de dos profesionales con trayectorias complementarias: Beƫtina Lucero, diseñadora industrial especializada en neuro arquitectura de interiores, y Noelis Sol Zamora, Licenciada en Turismo, especializada en eno-gastroturismo. Juntas, combinan conocimiento técnico, sensibilidad estética y enfoque neuro-sensorial para dar forma a una propuesta innovadora que transforma el encuentro en una vivencia profundamente memorable.

MIRA TAMBIÉN Un barril, mil objetos

Más que una cena o una actividad, Inspira a Dos se presenta como una experiencia que invita a sentir, a estar presentes y a redescubrir el valor de compartir desde los sentidos.

El Dato:

Inspira a Dos se llevará a cabo el 14 de febrero, a las 20.30 horas, en Ideo Espacios, con inicio puntual. La propuesta cuenta con cupo exclusivo y requiere reserva anticipada con el 50 %.

Para consultas y reservas, se encuentra disponible el contacto 264 546 7632