El uso excesivo de antibióticos frente a la pandemia los puede volver ineficaces para enfermedades comunes, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que informó de una disminución de las muertes por coronavirus en América Latina y el Caribe.



Los antimicrobianos son medicamentos que salvan vidas, pero deben usarse de manera responsable porque "las bacterias pueden desarrollar resistencia y hacer que estos medicamentos sean ineficaces con el tiempo, de hecho, es exactamente lo que estamos viendo", afirmó Carissa Etienne, directora de la OPS, según la agencia de noticias AFP.



Del 90 al 100% de los enfermos hospitalizados por Covid-19 recibieron un antibiótico cuando en realidad "solo el 7% de estos pacientes tuvo una infección secundaria que requirió el uso de estos fármacos", aseguró Etienne en rueda de prensa.

Etienne afirmó que países como Argentina, Ecuador, Guatemala y Paraguay informan de un aumento repentino de infecciones resistentes a los medicamentos.



Por lo tanto, la OPS llama al uso responsable de los antimicrobianos y pide a los países que se prohíba la venta sin la prescripción de un médico.



Además, la OPS señaló que la mitad de las personas de América Latina y el Caribe se han vacunado por completo contra el coronavirus, pero muchos países van rezagados.

Menos del 20% de las personas están completamente inmunizadas en Guatemala, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, mientras que en Nicaragua y Haití no se llega al 10%, señala.



El número de nuevos casos de Covid-19 se redujo un 5%, hasta casi 760.000, en las Américas la semana pasada y las muertes relacionadas con la enfermedad bajaron en torno al 17%, para situarse en 12.800.



El responsable del seguimiento de la pandemia de la OPS, Sylvain Alighieri, no descarta que "el virus se haga endémico, pero eso llevará años" y entre tanto habrá brotes incluso en los lugares con altos índices de vacunación, hasta con más del 70% de población vacunada.



Porque -recuerda- la función principal de la vacunación es reducir las formas graves de la enfermedad y las muertes, no la transmisión.

Fuente: Télam