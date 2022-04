La Agencia de Salud Pública de Escocia (Public Heath Scotland-PHS por su nombre en inglés), investigaba a última hora de este miércoles la causa de un pequeño número de casos de hepatitis (inflamación del hígado) en niños pequeños en la región central de Escocia.

"Estamos alertas ante 11 casos de hepatitis que requirieron ingreso hospitalario que se han identificado en niños de entre 1 y 5 años en cuatro áreas de la Junta de Salud del NHS en Escocia (Lanarkshire, Tayside, GGC y Fife). La mayoría de los casos se han presentado a partir de marzo. Se han excluido los virus de la hepatitis comúnmente asociados con esta afección", precisaron desde el organismo sanitario.

Cada año se detectan alrededor de 7 u 8 casos de hepatitis que no son ni A ni E (sin otros diagnósticos subyacentes) en niños en Escocia. El número de casos en un período de tiempo tan corto, combinado con la distribución geográfica y la gravedad de la enfermedad, en algunos casos, es inusual y requiere más investigación.

¿Qué se sabe por el momento de los casos de hepatitis?

Hasta el momento, no hay una conexión clara entre los casos, determinaron las fuentes del Ministerio de Salud escosesas. De momento, "no hay una causa clara del origen de la enfermedad en los once niños. Se están explorando todas las posibles causas, pero esta vez se considera que la infección es una fuente más probable", especificó la BBC.

Las investigaciones aún se encuentran en las primeras etapas y se está trabajando con socios y otras agencias en todo el Reino Unido para investigar estos casos.

Por su parte, el doctor Nicholas Phin, Director de Salud Pública de Public Health Scotland dijo: “Si se tiene un hijo que muestra signos de ictericia, donde la piel tiene un tinte amarillo y se ve más fácilmente en el blanco de los ojos, entonces los padres deben comunicarse con su médico de cabecera u otro profesional de la salud. Seguimos investigando estos casos y proporcionaremos más actualizaciones cuando estén disponibles".

¿Qué es y cuáles son los síntomas de la hepatitis?

La hepatitis es la hinchazón del hígado y la inflamación de sus tejidos debido a una infección con el virus de la hepatitis. El A (VHA) es es el tipo más común de hepatitis en los niños.

La mayoría de los niños de 6 años y menores no presentan ningún síntoma. Esto significa que su hijo podría tener la enfermedad y usted podría no saberlo. Esto puede facilitar la propagación de la enfermedad entre los niños pequeños.

Una hepatitis grave o fulminante (insuficiencia hepática) es poco común en niños saludables. A menudo es fácil controlar los síntomas e incluyen:

- Orina de color oscuro

- Cansancio

- Inapetencia

- Fiebre

- Náuseas y vómitos

- Heces pálidas

- Dolor abdominal (sobre el hígado)

- Piel y ojos de color amarillo (ictericia)