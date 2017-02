Unos cien millones de chinos están contagiados del virus de la hepatitis B o C, y medio millón mueren cada año por cáncer de hígado debido en su mayor parte a esta enfermedad, anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los chinos con este virus son casi un tercio de los más de 300 millones de personas que tienen infección crónica de hepatitis B o C a nivel mundial, aunque menos del 5% de esta cifra ha recibido el diagnóstico y conoce su enfermedad, explicó la OMS en un comunicado.



‘Mucha gente, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, no sabe que están infectados, por lo que no pueden acceder a los tratamientos adecuados‘, señaló Marc Bulterys, responsable del Programa Mundial de la Hepatitis de la organización.



La OMS aprobó esta pasada semana su primeras directrices mundiales sobre el análisis para la detección de hepatitis B y C, que simplifican el procedimiento para hacerlo más rápido en poblaciones aisladas o en zonas de alta incidencia de la enfermedad.



La organización destacó que China ‘ha hecho tremendos avances‘ en el control y previsión de la enfermedad, como por ejemplo en su programa de vacunación infantil contra la hepatitis B, pero no alcanza.