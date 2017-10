Un grupo de científicos han descubierto en ratones una forma de revertir la insuficiencia cardíaca y regenerar un corazón.

Los investigadores encontraron en ratones que habían desarrollado insuficiencia cardíaca que tras un ataque al corazón se había activado un proceso de auto curación.

En un artículo publicado en la revista Nature, los investigadores, liderados por un equipo de Baylor College of Medicine en Houston, TX, informan de sus hallazgos sobre la vía de señalización, que se conoce como hipopótamo.

La insuficiencia cardíaca es una afección grave que afecta a alrededor de 5.7 millones de adultos tan sólo en Estados Unidos. Se desarrolla cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo.

La insuficiencia cardíaca no significa que el corazón haya dejado de bombear, pero sí significa que los órganos vitales no obtienen el oxígeno y los nutrientes que necesitan para funcionar correctamente. Alrededor de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca no viven más de cinco años después del diagnóstico.

“La insuficiencia cardíaca sigue siendo la principal causa de mortalidad por enfermedades del corazón”, explica James F. Martin, profesor especializado en medicina regenerativa en el Baylor College of Medicine y también director del Laboratorio de Renovación de Cardiomiocitos del Texas Heart Institute.