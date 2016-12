En los últimos días, las consultas sobre cómo no engordar en las fiestas aumentaron cerca de un 25%, es que en esta época del año el exceso en las comidas y bebidas está a sólo un estirón de mano. Sin embargo, contamos con algunos tips para que los festejos no sean pesados. Podemos preparar al organismo antes de los días festivos para llegar más livianos, por ejemplo, darle continuidad al ejercicio del consumo de alimentos de bajo contenido en grasas e hidratos de carbono,y fraccionar los mismos en pequeñas porciones.



El objetivo que debemos proponernos para estos días es ni bajar ni aumentar de peso, sino mantenerlo. Casi todos los platos típicos de las mesas navideñas y de año nuevo pueden adaptarse para hacerlos más saludables. Por ejemplo, podemos elegir un matambre de pollo, una porción de pavita, o pollo arrollado, melón con jamón, o una ensalada capresse o de rúcula con queso hebras light y carne vacuna magra. En el caso de los huevos o tomates rellenos y la ensalada rusa, se puede optar por la mayonesa light, en el caso del lechón lo más recomendable es comerlo con moderación (el tamaño de la porción no debe superar la palma de nuestra mano)

Comúnmente, la mayoría de las personas pierden todo control frente a la mesa dulce. En este caso, hay que realizar un trabajo de concientización y seleccionar muy bien cuál será su permitido. Por ejemplo, 20 gramos de turrón 100 calorías, una rodaja grande de pan dulce tiene entre 300 y 400 calorías, un puñado de frutas secas, alrededor de 100 calorías.

No hay que olvidar la moderación en la toma de bebidas alcohólicas. Una botella de vino o cerveza tiene entre 600 y 700 calorías, una copa de champagne 130, una copa de sidra 110 calorías, una bebida energizante con vodka posee 40% de graduación alcohólica y se estima que posee entre 350 y 400 calorías.

Tenemos que recordar que está bien tomar, comer, y divertirse, y que si modificamos pequeños hábitos alimenticios podemos disfrutar las fiestas plenamente.

Se estima que entre la primera semana antes de nochebuena y la posterior a año nuevo, se engorda 3 kilos en promedio. Es por eso que debemos entender que las fiestas son el 24, 25, 30 y 31, es decir, los días previos y posteriores no deben ser una continuación y comer todo lo que sobra. La recomendación es tomar conciencia a la hora de las compras y no comprar de más.

Plan del día después

En el caso de que se haya incurrido en excesos, todavía tenemos la posibilidad de “limpiarnos”.

Para desintoxicar al cuerpo de todo lo ingerido en los días de celebración, lo indicado es realizar dos días de dieta (¡sólo dos días!). Durante esos días lo primordial es no incluir nada de grasas, por lo que es preferible no consumir carnes rojas ni quesos, pero sí se puede incorporar clara de huevo. Siempre se debe tener en cuenta que este tipo de dietas son para desintoxicar y no se deben mantener en el tiempo porque se estaría recibiendo una alimentación desequilibrada que no cubriría el aporte mínimo proteico necesario para estar saludables y bien alimentados. Después de los dos días de desintoxicación se deben agregar carnes magras, algo de queso magro y huevo.



El plan de desintoxicación para los dos días posteriores a los atracones de fin de año:

*En el desayuno se deben consumir infusiones suaves, como el té, y para media mañana, dos tostadas de pan integral, una fruta cocida sin azúcar, o una barra de cereal.



*Al mediodía elegir ensaladas de hojas verdes, frutas y caldos.

*Para la tarde se recomienda consumir una gelatina dietética e incorporar 1 o 2 yogures con 0 % contenido graso.

*Al final del día es recomendable evitar el consumo de carbohidratos y elegir aquellos alimentos de fácil digestión como las carnes blancas y vegetales cocidos.

Colaboración: Marcela Ciaño, Coordinadora de Nutrición de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina. MN: 1113