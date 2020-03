En el mundo, no alcanzar el orgasmo es algo frecuente y afecta alrededor del 30% de mujeres. Puntualmente en Estados Unidos, Europa, América Central y del Sur, el número de mujeres que no alcanza el orgasmo varía entre 16% y 28% y en Asia los números alcanzan el 40%. La anorgasmia es una de las disfunciones sexuales que impide el disfrute de un vínculo amoroso. Alrededor del 90% de los causas de la anorgasmia se deben a cuestiones psicológicas y no fisiológicas.

Después de entrevistar a mujeres sobre el deseo sexual durante 5 años, la autora de The Pleasure Gap: American Women and the Unfinished Sexual Revolution o “La brecha de placer: las mujeres estadounidenses y la revolución sexual inacabada”, Katherine Rowland descubrió que las personas estaban más preocupadas por la frecuencia con la que tenían relaciones sexuales que por lo bueno que era el sexo en sí.

Según los hallazgos revelados por la especialista, las mujeres y sus parejas están regularmente preocupadas de no tener relaciones sexuales con la frecuencia suficiente y la baja frecuencia perjudica sus relaciones. Pero después de analizar la investigación sexual y hablar con las mujeres sobre sus excitaciones y sus mejores experiencias sexuales, Rowland se dio cuenta de que las preocupaciones reales de estas parejas deberían haber sido sobre la calidad del sexo que ya estaban teniendo.

La fijación de la sociedad en el sexo penetrante hace que las mujeres se sientan sexualmente insatisfechas. La especialista argumenta que el hiper-enfoque de las personas en tener una cantidad apropiada de sexo le resta valor a la conversación más importante de lo que realmente es el buen sexo. “A menudo, la frecuencia es un sinónimo de placer, pero estas estadísticas nos dicen poco acerca de si las mujeres disfrutan del sexo que tienen”, escribió Rowland en el capítulo Tradición y sus descontentos.

Cuando las personas se obsesionan con la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales, dijo, terminan pasando por alto lo que en realidad es una experiencia que satisface a ambas partes. Esto se debe a que el sexo se define estrechamente, en muchos casos, como un pene que penetra en la vagina.

“Es increíblemente difícil romper con el modelo arraigado de que colocar un pene en la vagina es el vértice de la mezcla erótica”, escribió Rowland. “Y no solo los hombres están presionando para que esto sea un medio confiable de salir. Las mujeres también continúan luchando con el concepto de que el sexo insertivo es la piedra angular de la intimidad”.

La licenciada Cecilia Ce que está en plena campaña para volver a poner en vigencia una práctica muy adolescente y por lo tanto un poco olvidada en el sexo rutinario de los que conviven hace tiempo: el “froti froti”. Así llama ella a la acción de friccionar el clítoris en la mujer y el glande en el hombre, o de generar calor en distintas superficies del cuerpo al estimularse contra la piel del otro.

La sexóloga, una sex influencer en Instagram, explica que lo principal del concepto del froti froti es primero diferenciarlo del “mete saca”. “¿Qué es el mete saca? La penetración del pene en la vagina sin ningún otro roce del cuerpo. Es decir, cuando el pene entra en la vagina pero no se toca otra parte de los genitales”, explicó en un posteo de Instagram.

Aunque los juegos previos son más populares que hace décadas, Rowland dijo que estos actos a menudo se consideran aperitivos para el sexo penetrante, que todavía se considera el plato principal para muchas parejas heterosexuales. Debido a esto, la autora dijo que no es sorprendente que las mujeres heterosexuales no deseen el sexo tanto como los hombres, especialmente con el tiempo, ya que continúan teniendo encuentros sexuales que se centran en el placer masculino.

“Las mujeres, en el plano sexual, cargan con la mochila del pasado, un pasado en el que su disfrute se encontraba oculto y en el que las relaciones estaban dadas por y para la reproducción, por lo cual cuando el hombre llegaba al climax se daba por finalizado el encuentro”, afirmó Francesca Gnecchi, de Erotique Pink.

Según aseguró Silvina Valente, presidente de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, en la mayoría de los casos las causas son psicógenas y por lo general están dadas por la conocida ansiedad de rendimiento. "La mujer se ubica en un rol de espectadora y pone su atención en el disfrute del otro. Y si bien las relaciones sexuales no tienen que ser egoístas, sí tienen que ser egocéntricas y muchas mujeres por lo contrario viven la sexualidad del otro y no la propia", expresó.

Para la experta, para llegar al orgasmo es importante conectarse con uno mismo, con el cuerpo y con las emociones y sensaciones. “Ser honestos con uno mismo, tener la confianza de pedir sin sentir vergüenza, y principalmente la gratificación en el encuentro sexual, son clave”, sostuvo Valente.

Aunque no hay una manera simple de desmantelar las normas sexuales que influyen en nuestras vidas sexuales, podría ayudarnos centrarnos en las necesidades y experiencias individuales, en lugar de cómo son las vidas sexuales de otros. Una vida sexual “normal” se trata de definir lo que funciona para una pareja y para nadie más. De hecho, no se debería comparar la frecuencia sexual de una pareja al comienzo de su relación con su relación eventualmente, porque incluso eso puede cambiar y seguir siendo normal.