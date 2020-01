En plena temporada de verano, el Ministerio de Salud de la provincia ofreció una serie de consejos a tener en cuenta para evitar accidente y ahogamientos en las piletas, teniendo en cuenta la edad de los niños.

La información fue brindada por la Sección Adolescencia, a cargo de la Dra. Andrea Weidmann y la Lic. Ana Zimmermann respectivamente. A continuación , los consejos:

* De 1 a 4 años

- No se debe dejar al niño solo en la bañera aunque tenga poca agua y sea por pocos minutos.

- Las piletas de natación deben tener cerco y permanecer con la puerta cerrada, siempre.

- Vaciar las piletas de plástico o depósitos de agua que no usen.

- La mirada atenta, cercana y permanente del adulto es fundamental para evitar que los niños sufran lesiones en el agua.

- Evitar dejar niños de esta edad al cuidado de otros menores o adolescentes, quienes por su etapa evolutiva no se encuentran en condiciones de asumir esta responsabilidad.

* De 5 a 12 años

- Es importante que los niños aprendan a nadar desde pequeños.

- No deben nadar solos.

- Se aconseja comenzar el aprendizaje de nadar a los 4 años.

- Es conveniente la supervisión por un adulto con capacidad física adecuada.

- En ríos, lagos y playas, elegir fugares con señalización y guardavidas.

- No es seguro bañarse ni zambullirse en sitios desconocidos.

* Adolescencia

El ahogamiento es una importante causa de lesiones en adolescentes.

- Los adolescentes, incluso los que saben nadar, pueden ahogarse en ríos, lagos o mar. La causa principal es el incumplimiento de las pautas de seguridad.

- No debe permitirse el baño en lugares no habilitados, ni zambullirse si la profundidad es desconocida. No nadar bajo los efectos del alcohol y nadar acompañados.

- En nuestra sociedad es común el consumo de bebidas alcohólicas desde la adolescencia. Esto aumenta el riesgo de sufrir lesiones relacionadas con el tránsito, el agua y las agresiones físicas. Enseñar los riesgos del consumo y tomar recaudos para evitarlo.

- Es fundamental educar con el ejemplo y tener en cuenta que la influencia del grupo de amigos condiciona a veces situaciones de riesgo.

- Es importante la prevención desde la familia, conversar con los hijos acerca de las medidas necesarias de autocuidado y concientización de los riesgos den cada conducta asumida.