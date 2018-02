Un embrión híbrido hombre-oveja, en el que una célula cada 10.000 es humana, fue creado por primera vez en laboratorio. Hace un año el mismo grupo de investigación había realizado un embrión de hombre y cerdo, donde las células humanas eran una sobre 100.000.

El anuncio fue efectuado por científicos de la Universidad de California Davis en la reunión de la American Association for the Advancement of Science de Austin, en Texas.

El híbrido, explicaron los investigadores, es un paso hacia la posibilidad de hacer crecer órganos humanos en animales.

Fue obtenido introduciendo células madre adultas "reprogramadas" en el embrión de oveja, que luego se dejó crecer por 28 días, lo máximo para lo cual obtuvo autorización el experimento. De esos 28 días, 21 fueron en el útero de un animal. En ese período las células humanas se reprodujeron –explicó Pablo Ross, uno de los autores- aunque para llegar a la posibilidad de tener todo un órgano hace falta una relación de uno a 100.

En la misma presentación los investigadores explicaron que lograron obtener embriones de oveja y cerdo sin páncreas, gracias a la técnica Crispr de "copia y pega" del ADN, un paso más para hacer que los animales "alberguen" órganos humanos.

"Aunque hay mucho por trabajar, los órganos producidos en estas quimeras interespecies podrían un día constituir un modo de satisfacer la demanda de órganos, trasplantado por ejemplo un páncreas híbrido en un paciente", subrayó Ross.

El uso de las ovejas, explicó el investigador, tiene muchas ventajas respecto del cerdo, a partir del hecho de que bastan cuatro embriones y no 50 para hacer iniciar una preñez. Además este animal tiene órganos de dimensiones semejantes a los humanos.