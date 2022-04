Este 2 de abril se presenta como una nueva oportunidad para visibilizar la condición del Espectro Austista y concientizar sobre las dificultades con las que se enfrentan a diario la gran cantidad de personas que conviven con esta condición para poder ayudar a que tengan un desarrollo pleno, superando todo tipo de discriminación.

La Condición de Espectro Autista (CEA) es un cuadro de origen neurobiológico y quienes lo padecen, se caracterizan por poseer ciertas dificultades persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Se estima que en los últimos años su prevalencia ha ido en aumento y que, en la actualidad, 1 cada 54 nacimientos presentan características propias del trastorno.

Luego de años de trabajo en pos de la desestigmatización, actualmente podemos saber que nada impide que una persona que presenta autismo pueda desarrollarse plenamente. Sin embargo, resulta fundamental un contexto que acompañe al paciente.

En ese sentido, la Dra. Andrea Abadi, Directora del Departamento Infanto Juvenil de INECO, comenta: “En los últimos días se han viralizado imágenes de un niño atravesando una crisis y a un efectivo policial que desconocía cómo abordarlo. Situaciones como esta nos demuestran que aún hay mucho por educar sobre la temática. No sólo es importante que el contexto del paciente brinde un apoyo y entendimiento, sino que la sociedad esté preparada en materia de políticas públicas para poder capacitar a efectivos policiales, por ejemplo”.

Es sabido que las crisis de este tipo pueden ser parte de lo cotidiano en niños y adolescentes con este padecimiento y suelen aparecer cuando viven situaciones de estrés, se frustran o están frente a un ambiente con muchos estímulos, lo cual suele parecer imperceptible para alguien que no padece esta condición. Por eso, según afirman los profesionales, resulta imprescindible que más personas conozcan sobre ellas, para actuar con responsabilidad una vez que se presenten. “Se deben usar frases cortas y tratar de que nos miren a los ojos. No intentar conocer la causa de lo que desencadenó esta situación ya que muchas veces no lo saben. Ser pacientes y proporcionar instrucciones claras acompañándolos a lugares tranquilos con bajos niveles de estímulos lumínicos y sonoros, esperando a que se calmen. Además, se debe evitar hablarles, ya que al hablar puede aumentar la desorganización del momento”, expresa Abadi.

Escenarios donde prima el desconocimiento ocurren con mucha frecuencia, y dejan en evidencia la necesidad de continuar avanzando en la desestigmatización pero también, en la capacitación y educación sobre las enfermedades mentales.

A su vez, conocer más sobre la temática posibilita acceder a un diagnóstico temprano en donde se pueda brindar un tratamiento especializado para que los profesionales puedan trabajar con la plasticidad que posee el cerebro infantil y así, alcanzar cambios conductuales en los niños.

En ese sentido, Lucas Maenza, neurólogo infantil y coordinador del área de Neurodesarrollo de Cites INECO sostiene que “para estos pacientes es imprescindible contar con un tratamiento interdisciplinario y para ello es necesario brindar un tratamiento terapéutico que cuente con Fonoaudiología Neurolingüística, Terapia Ocupacional con Integración sensorial, Psicología, Psicopedagogía y Talleres de Habilidades Sociales, etc”.

Asimismo, los profesionales consideran que es importante que la sociedad pueda comprender al otro y eliminar el estigma. En la misma línea, Maenza sostiene que “Dado el aumento de prevalencia en estos últimos años, específicamente familiares y acompañantes de pacientes con CEA, han presentado mayor noción sobre la condición y la forma de abordaje terapéutico, lo que ha influido de manera positiva sobre la estigmatización que se tenía previamente” afirma.

Si bien el aprendizaje es largo, los especialistas consideran que es muy importante poder visibilizar estas condiciones e informar a la comunidad sobre ello. “Cuanto más podamos conocer del tema y más comprendamos de esta condición, la sociedad estará preparada para poder identificar a quienes presentan una condición del neurodesarrollo y colaborar en que puedan mejorar su adaptación al contexto con menor sufrimiento. Además, es fundamental que entre todos los profesionales de la salud puedan identificarlo tempranamente y así encontrar el tratamiento indicado en una temprana edad. El conocimiento le brinda a muchas familias las herramientas necesarias para afrontar el día a día acompañando a quien presenta CEA”, concluye la especialista Abadi.