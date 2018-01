Desde hace tiempo, cuando se habla de Dubai se piensa en un destino vacacional predilecto, en un centro de opulencia innovadora o en una sede pionera de proyectos arquitectónicos de vanguardia, entre varias otras calificaciones. Lugar exótico y lujoso, con tintes de metrópoli del futuro, ahora también se la comienza a asociar como referencia de la vida saludable, gracias al programa Dubai Fitness Challenge.

Con el objetivo de lograr que la ciudad emiratí sea la más activa del mundo, esta iniciativa consiste en la congregación fitness más masiva a nivel global. Impulsada por el jeque y príncipe heredero Hamdan bin Mohammed, el evento que tuvo su presentación a fines del año pasado invita a todos los residentes a realizar 30 minutos de actividad física durante 30 días, amoldándose especialmente cada rincón urbano para alcanzar el propósito.



De este modo, los organizadores emprendieron una campaña para alentar al público y otras entidades a formar parte de la misión colectiva de adoptar un estilo salubre, de ponerse en forma y de acondicionar el cuerpo, creando conciencia sobre sus beneficios.



Invitaron a individuos, familias y escuelas locales a unirse y ejercitarse un mínimo de media hora por día durante un mes. E incluso el propio jeque Hamdan desafió por sus redes sociales a las grandes corporaciones para que les permitan a sus empleados sumarse a la cruzada. Desde ya, no faltó el presente de los organismos oficiales: hubo personal de la Autoridad de Agua y Electricidad de Dubai (DEWA), la Policía de Dubai y la Autoridad de Carreteras y Transporte (RTA).



Para fomentar la práctica, a lo largo y ancho de la ciudad se desarrollaron una serie de eventos deportivos gratuitos, que incluyeron 1500 clases de ejercicio en 85 ubicaciones con acceso libre, sesiones de gimnasios emergentes en más de 75 lugares, actividades comunitarias y los "carnavales fitness" de fin de semana, lo más atractivo del festival.



Aún no se confirmó si este año la movida se repetirá o quedará solo como un recuerdo del 2017. No obstante, el encuentro dejó un saldo muy positivo. El número total de participantes registrados fue 786 mil, una cifra que excedió ampliamente la expectativa de los organizadores. Si el edificio más alto del mundo, una pista de esquí cubierta y hoteles submarinos no eran suficientes, ahora Dubai ostenta de ser la ciudad pionera en vida saludable.