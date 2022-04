Conocer los procesos cerebrales del aprendizaje para poder hacer cambios educativos sustentables y eficientes. Existe evidencia científica que muestra que las neurociencias pueden realizar importantes contribuciones al conocimiento para facilitar la comprensión de procesos cognitivos claves para la enseñanza-aprendizaje, tales como la memoria, la atención, el lenguaje, el aprendizaje de la lectoescritura, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la creatividad y la emoción, entre otros.

“La neurociencia provee de datos a la educación que sirven tanto para la formación docente como para la planificación educativa, ya que nos aporta información sobre los procesos de aprendizaje”, afirma Florencia Salvarezza, lingüista y directora del curso de Neurociencias y Educación de INECO U.

En esta línea, la profesional explica algunas afirmaciones vinculadas a la educación, que en muchas ocasiones fueron puestas en duda:

● El estado emocional y el clima escolar favorecen el aprendizaje

El ser humano no separa cognición de emociones, somos una persona integral y por lo tanto, todo contribuye. Las emociones se han convertido en uno de los temas recurrentes durante las conversaciones en educación y no significa que sin emociones no se aprenda, sino que sin ellas no somos seres humanos. El clima escolar contribuye a mejores sistemas educativos, sin embargo, con esto solo no logramos los cambios necesarios.

● Un buen sistema educativo permite que todos los alumnos aprendan

Todos podemos aprender. Las investigaciones nos han permitido observar al cerebro mientras realiza ciertas tareas y eso nos ayuda a diseñar modelos y métodos de enseñanza basados en evidencia que funcionan para todos, es decir, que permitan que todos puedan aprender. El sistema educativo tiene que funcionar para todos, no solo para algunos, y para eso debemos hacer uso de la evidencia.

● Tecnología sí o no

Para decir si el cerebro va a evolucionar o modificarse en relación con lo digital faltan años. Por lo pronto, no existe evidencia que pueda determinar si la irrupción de la tecnología en el proceso de aprendizaje es mejor o peor, sí que es algo distinto a lo que muchas generaciones estábamos acostumbradas.

● Para un proceso educativo es muy importante la formación docente

La formación es fundamental ya que el educador es el responsable de formar a los ciudadanos de una comunidad. Necesitamos docentes que se actualicen y que cuenten con una formación actualizada, relevante y de la mejor calidad posible.

● La educación inicial tiene un rol fundamental para el aprendizaje a largo plazo

Si bien el juego es importante en la primera infancia, la educación inicial tiene un rol fundamental en trabajar los precursores del aprendizaje y posibilitar que todos los niños ingresen a la educación primaria con la mejor preparación posible.