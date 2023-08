Por Dr Sergio Papier, Director Médico de CEGYR Medicina y Genética Reproductiva

Desde hace 40 años, como institución todo el equipo trabaja conjuntamente para elevar la calidad de atención, optimizar las técnicas y apostar a equipos de vanguardia con el foco puesto en el principal objetivo de nuestros pacientes: un recién nacido sano en casa. Para esto, además de nuestra calidad y empatía con los pacientes, nos capacitamos, actualizamos y adoptamos tecnología de última generación constantemente.



Hace algunos años, la inteligencia artificial está en boga. Se trata de una tecnología creada con el fin de que máquinas o softwares desarrollen funciones que imitan y mejoran las habilidades del razonamiento humano. Es por esto que se ha implementado el concepto de Inteligencia aumentada dado que su aplicación no reemplaza al médico, embriólogo o genetista sino que su función es potenciar las destrezas de cada uno, permitiendo a su vez mejorar los resultados personalizando las estrategias terapéuticas a cada paciente en particular.



Si bien en otras especialidades médicas, la inteligencia aumentada ha tomado camino hace varios años, en medicina reproductiva es aún un camino joven. Cegyr fue uno de los primeros centros en Argentina en incorporar Embryoscope, una incubadora de última generación que involucra condiciones atmosféricas estables y por time-lapse permite, no solo observar las características morfocinéticas embrionarias, sino proveer un microambiente de desarrollo embrionario estable, mejorando notablemente los resultados reproductivos. A su vez cuenta con un algoritmo de inteligencia artificial: iDAScore, que junto con la evaluación otorgada por nuestros embriólogos nos aporta un “EmbryoRank” que colabora en la práctica diaria a médicos y pacientes para elegir criteriosamente el orden de embriones a transferir.



La inteligencia artificial logró también softwares disponibles que permiten predecir calidad ovocitaria y probabilidad de llegada de ese óvulo, post fecundación, a estadío de blastocisto, algo que no podíamos evaluar hasta entonces. Por otro lado, otra característica de las últimas tecnologías es la automatización de procesos que involucran mayor tiempo, dedicación y experiencia por parte del biólogo embriólogo.



Como resultado de muchos de estos avances, hemos visto las primeras nacidas vivas gracias a la técnica de inyección intracitoplasmática del espermatozoide en el óvulo (ICSI-A) de manera automática, lo cual es verdaderamente asombroso. Ante todo esto es importante destacar que la inteligencia artificial no ha venido a derogar ninguna intervención humana, sino a potenciarla. La práctica asistencial deberá sumar a la expertise de los profesionales y la evidencia clínica, las herramientas que la inteligencia aumentada nos pone al alcance de la mano.



Si bien los tiempos que corren nos impulsan a ser pioneros, mejorando las tasas de embarazo y satisfacción de nuestros pacientes adaptando las últimas tecnologías disponibles, nos caracterizamos por llevar adelante una medicina humanamente asistida cuyos aspectos fundamentales son la voluntad, experiencia, escucha, empatía y el compromiso de todo el personal de nuestra institución que colaboran constantemente en pos de los pacientes.