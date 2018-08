Luego que desde el Ministerio de Salud Pública advirtiera sobre la resistencia a los antibióticos que crece en San Juan y el lanzamiento de una campaña de concientización, desde el Colegio de Farmacéuticos indicaron que hay otro problema que aqueja al sector: la venta de medicamentos en los kioscos.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Mauricio Barceló, presidente del Colegio de Farmacéuticos, indicó que coincide con la necesidad de crear conciencia sobre la automedicación y la venta de antibióticos sin receta. Pero aseguró que otro factor es la comercialización de medicamentos en los kioscos.

En el 2009, se sancionó la ley 26.567 que determina a la farmacia como único lugar para comercializar medicamentos. "Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal", expresa el primer artículo.

En este sentido, Barceló expresó que San Juan "no está adherida". "Esos remedios no cuentan con el aval de un profesional. Entonces, la gente no sabe si ese producto está vencido o su estado de conservación fue correcto", expresó.

Del mismo modo, remarcó que si al consumidor le pasa algo, no hay alguien que se haga responsable. "Hay un mercado ilegal donde se comercializan medicamentos sin origen de procedencia, robados, adulterados y vencidos", enfatizó.

Finalmente, sostuvo que conjuntamente con la Asociación de Propietarios de Farmacias "hemos encarado un proyecto para que se denuncie la venta ilegal de medicamentos".