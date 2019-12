La actividad trae en un sinfín de beneficios. Desde salud física hasta mental, ayuda en la socialización, contrarresta el sedentarismo, disminuye el riesgo a enfermedades y contribuye para que seas una persona más feliz en el día a día, entre otras cosas.

Pero esto se cumple si realizamos el ejercicio físico de la manera correcta, y aunque parezca algo fácil, no suele suceder. Menos en esta época del año, con las altas temperaturas muchas personas deciden comenzar “algo”, pese a que no se movieron mucho durante el año.

No es un punto que se deba pasar por alto: hay que respetar y valorar a la actividad física, ser conscientes en cada momento de qué se está haciendo y por qué. Despertarse, ver el día soleado y elegir salir a caminar con una botella de agua abajo del sol en vertical no es lo ideal.

“Lo único que pierden es agua, sodio, potasio y minerales. No debés empezar una actividad física de esta manera, ni siquiera caminar”, explica a Con Bienestar la profesora de educación física Alicia Martínez. Junto con ella elaboramos una lista de errores, y consejos, para aquellos que recién comienzan, o están volviendo a la actividad.

Calzado

Es sumamente importante elegir un calzado adecuado para la actividad. “Hago mucho hincapié en esto”, afirma. El problema: la gente se pone zapatillas chatas, esas que son “lindas”, pero para una calle y uso común, no para deporte. Como consecuencia, se tensiona toda la columna, se pueden hacer calambres y se generan posibles lesiones en las zonas lumbares. Si no contás con una recomendación de un profesor, en internet hay información y reseñas para elegir un calzado que se ajuste a tus demandas.

Elongación

Es muy común que luego de la actividad no se elongue. Van, caminan o corren, y luego se vuelven a sus casas. Lo mismo en los gimnasios. “Nadie lo hace, ni antes ni después de hacer actividad”, se lamenta la profesora. Se suelen escuchar frases como: “No, yo no elongo nunca” o “Sí, elongué dos minutos”.

Eso te lleva, con la reiteración del tiempo y del impacto, sumado a un mal calzado, a una lesión segura. Microdesgarro, alguna lesión en zona lumbar, contractura cervical, dolores en la planta de los pies y demás.

No suele ser algo que les guste a todos, pero es sumamente importante hacerlo. La profesora recomienda: mantener, como mínimo, 30 segundos el músculo que quieras elongar y sin rebotar. Muchos tienden a la antigua escuela en donde rebotan todo el tiempo. Lo único que hace eso es traer confusión hacia los músculos que no saben si deben estar atentos o relajados.

Movimiento articular

En la previa de la actividad se puede hacer movimientos articulares, en vez de rebotes, es decir trasladar el peso de un lado a otro. Flexionar una y estirar la otra pierna; subir y bajar; abrir y cerrar; agacharse y pararse.

Eso sí, es diferente al rebote, que no está recomendado, porque puede perjudicar la zona lumbar. “Yo hice mucha actividad física de chica, ese movimiento a mí me hizo mucho daño a medida que fueron pasando los años, porque antes no había tanta información, no había internet, ni todas estas cosas que hay por todos lados en las redes”, describe Martínez.

Abrigo

Muchas personas se abrigan para entrenar. Ya sea para hacer actividad en la calle o en los gimnasios. El aire acondicionado hace que algunos hagan la actividad en esa condición.

Hay que evitar las camperas de nylon, las calzas o pantalones largos y gruesos. Lo recomendable para hacer actividad con estos calores es ropa liviana y clara, con gorros y anteojos y por la sombra, si es al aire libre. “Lo único que hacen es deshidratarse, perder minerales, y no toman agua”, y de acá se desprende el próximo ítem.

Hidratación

Es un error gravísimo no tomar agua. “La mujer cuando quiere adelgazar rápido se envuelve todo con el nylon y no toma agua, le hacen un daño terrible al cuerpo, porque lo que hace con perder líquido es refrigerar, no gasta grasa. La grasa se gasta después de los 30 minutos, antes nada”, afirma la profesora.

Es fundamental hidratarse previo a la actividad física, durante ella y después. "Nosotros somos 70% agua y cuando perdemos un uno por ciento tenemos sed, cuando pasamos a perder entre dos y tres por ciento de agua ya la situación se torna más complicada. Y la línea para pasar a la deshidratación es muy delgada", explica a Con Bienestar Guillermo Casas, clínico deportólogo (M.P. 27.516).

Comida

No comer bien es otro grave error. “Me tomé un cafecito y salí”, se suele escuchar con respecto al desayuno. El cuerpo necesita energía, es como el auto, si no le ponemos combustible, te va a andar con la reserva. Y la reserva es lo poco que tenemos de glucógeno de la comida de la noche anterior," nos cuenta Martínez.

Ella no recomienda lácteos porque no todos tienen la digestión rápida, sugiere comer una pequeña fruta, o un pan con miel. Algo que te de “glucógeno rápido para gastar en la actividad”, para que tampoco te baje de golpe la presión.

No exagerar

Si vas a salir a caminar o correr por primera vez, no hagas más de diez minutos. Tratá de dar un movimiento generalizado en varios grupos musculares para empezar a accionar todo el cuerpo, recordá que los músculos tienen memoria, y si recién comenzás con la actividad, esta memoria está en cero, por lo que hay que trabajarla con tiempo y dedicación. No focalizar en un músculo en especial, sino hacer algo global para acondicionar el cuerpo.

Metas

La frustración suele estar presente en la actividad. Hay que saber que está y luchar con ella. Una buena forma: proponerse metas a corto plazo. No exagerar con el pensamiento y divagar en cuanto a lo que podemos hacer.

Para el primer día, diez minutos es un buen comienzo. Descansar un día y al otro proponerse quince. Y así ir subiendo, de a poco, la cantidad y las metas. La próxima salida no vas a hacer quince, podés implementar: diez, cinco de descanso, diez y cinco de descanso. Entonces, no solo que la variación ayuda a no aburrirte, sino que vas trabajando y agrandando la capacidad aeróbica. El cuerpo se va acostumbrando.

Como dijimos más arriba, la actividad física trae muchos beneficios, pero siempre y cuando la realices a conciencia. Si vas a comenzar en esto días, usá ropa cómoda y liviana, amplia. No te abrigues de más; realizá una pequeña entrada en calor, elongá después. Comé bien horas antes, hidratate. Utilizá un calzado acorde y, lo más importante, disfrutá y escuchá tu cuerpo.