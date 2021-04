Investigadores de la Universidad de Glasgow, Escocia, que identificaron dos casos de gatos domésticos con síntomas de coronavirus tras haberse contagiado de sus dueños, advirtieron que los animales podrían actuar como un "reservorio viral" permitiendo la transmisión continua.



Los investigadores que encontraron los casos de transmisión del virus como parte de un programa de detección de la población felina en el Reino Unido, creen que ambas mascotas fueron infectadas por sus dueños, que tenían síntomas de la Covid-19 antes de que los gatos se enfermaran.



Los gatos, de diferentes razas, vivían en hogares separados y mostraban signos respiratorios de leves a graves.



El primer caso fue el de una gata de raza Ragdoll de cuatro meses de un hogar en el que el dueño desarrolló síntomas que eran consistentes con la infección por coronavirus a fines de marzo de 2020, aunque no fueron evaluados.



La mascota fue llevada a un veterinario por sus dificultades respiratorias el mes siguiente, pero su estado se deterioró y tuvo que ser sacrificada.



Las muestras pulmonares post mortem revelaron daño compatible con una neumonía viral y había evidencia de infección por Sars-CoV-2.



El segundo animal era una hembra siamesa de seis años cuyo dueño dio positivo por coronavirus, fue llevada al veterinario con secreción nasal y conjuntivitis, pero sus síntomas permanecieron leves y se recuperó.



La infección por coronavirus se confirmó con un hisopado y los científicos creen que es probable que los dos casos subestimen la verdadera frecuencia de transmisión de persona a animal, ya que las pruebas con animales son limitadas.



No obstante, el estudio publicado en la revista médica Veterinary Record señaló que aún no hay evidencia de transmisión de gato a humano o a gatos, perros u otros animales domésticos.



Pero ahora los científicos alertaron que los animales domésticos podrían actuar como un "reservorio viral" e insistieron en la importancia de investigar si las mascotas pueden desempeñar un papel en la infección de los seres humanos.



Margaret Hosie, del centro de investigación de virus de MRC-University of Glasgow y autora principal del estudio, dijo que estos dos casos de transmisión de persona a animal, encontrados en la población felina en el Reino Unido, demuestran por qué es importante mejorar la comprensión de la infección animal por coronavirus.



“Actualmente, la transmisión de animal a humano representa un riesgo relativamente bajo para la salud pública en áreas donde la transmisión de persona a persona sigue siendo alta. Sin embargo, a medida que disminuyen los casos en humanos, la posibilidad de transmisión entre animales se vuelve cada vez más importante como una fuente potencial de reinfección del virus en humanos", apuntó.



Por su parte, la Asociación Veterinaria Británica (BVA) recomendó a los dueños de las mascotas restringir el contacto, aislarlos y mantener una buena higiene.



“Nuestro consejo para los dueños de mascotas que tienen Covid-19 o que se aíslan por sí mismos con síntomas sigue siendo que restrinjan el contacto con sus mascotas como medida de precaución y practiquen una buena higiene, incluido el lavado de manos regular. Si su mascota requiere cuidados, lávese las manos antes y después de cualquier interacción con ella y use una mascarilla si es posible", alertó Daniella Dos Santos, vicepresidenta de la asociación.



Asimismo, solicitó que si la mascota tiene un síntoma compatible con el coronavirus se llame al consultorio antes de llevarla y recomendó mantener el animal dentro de la casa en caso de que sus dueños tengan la enfermedad o sean casos sospechosos.

Fuente: Télam