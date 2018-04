Una nueva estructura en el ADN fue encontrada en células humanas vivas por un grupo de investigadores, informaron fuentes científicas en Australia.



Diferente a la doble hélice conocida, esta nueva forma de ADN, llamada I-motif, fue encontrada en células humanas vivas en un estudio realizado por un grupo de científicos del Instituto Garvana, de Sidney, Australia, según informó ayer la institución en un comunicado.



"Es ADN pero no es como lo conocemos", comienza el comunicado que difunde su descubrimiento, cuya investigación fue publicada en la revista Nature Journal, y que detalla que se trata de un "nudo retorcido de cuatro cadenas que nunca antes había sido visto directamente en las células vivas".



La institución recordó que el ADN "proporciona instrucciones precisas sobre cómo se construyen nuestros cuerpos y cómo funcionan" y describió que "la icónica forma de "doble hélice" del ADN ha capturado la imaginación del público desde 1953, cuando James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN".



"Cuando la mayoría de nosotros pensamos en el ADN, pensamos en la doble hélice", expresó el Profesor Asociado Daniel Christ (jefe del Laboratorio de Anticuerpo Terapéutico Garvan), quien codirigió la investigación. Afirmó que "esta nueva investigación nos recuerda que existen estructuras de ADN totalmente diferentes y que podrían ser importantes para nuestras células".



Aunque los investigadores ya habían visto el i-motif anteriormente e incluso estudiado en detalle, esto había sucedido sólo in vitro, es decir, bajo condiciones artificiales en el laboratorio y no dentro de las células.



"De hecho, los científicos han debatido si los "nudos" i-motif existían en todos los seres vivos, una cuestión que se resuelve con los nuevos hallazgos", aseguró el comunicado.



Aunque se desconoce la función que podrían tener estas nuevas estructuras, los científicos consideran que la identificación de los i-motifs en las células vivas ayudará a entender la función de esta nueva forma de ADN y su potencial impacto en la salud o las enfermedades humanas.



Hasta estos días, esta nueva estructura sólo se había manifestado en muestras de laboratorio. Ahora han sido encontradas por primera vez en células vivas, en un hallazgo que podría cambiar la biología celular.