Distracción, inquietud, falta de concentración, no poder desarrollar las actividades de forma adecuada, no poder organizar las tareas cotidianas son algunos de los síntomas que un niño o un adulto con problemas de atención puede presentar. De acuerdo a una nueva investigación, este habitual comportamiento se debe a causa de una alteración física y no solo de una mala conducta.

Un estudio del que participaron 1.713 personas con el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y 1.529 personas sin ese diagnostico, señaló que los portadores de este mal tienen el cerebro ligeramente más pequeño. Para arribar a esta conclusión analizaron los IRM de los voluntarios -de entre 4 y 63 años-, y midieron el volumen total de la masa cerebral, así como el tamaño de siete regiones que pueden estar vinculadas con el trastorno.

Publicados en la revista The Lancet Psychiatry, los resultados de trabajo, de una magnitud sin precedentes, vislumbraron alteraciones en cinco estructuras neurológicas: el núcleo caudado, el putamen, el nucleus accumbens, la amígdala y el hipocampo. Los científicos sentenciaron que las personas que tienen TDAH presentaron un desarrollo tardío.

"Los resultados de nuestro estudio confirman que las personas con TDAH tienen diferencias en la estructura cerebral, lo que sugiere que la patología es un trastorno en el cerebro", afirmó la directora del estudio, Martine Hoogman, del Centro Médico de la Universidad Radboud en Holanda.

Algunos especialistas insisten en que el TDAH solo es un pretexto para utilizar medicamentos que suavicen el comportamiento de niños con personalidades conflictivas. "Esperamos que esto ayude a reducir el estigma de que el TDAH es 'solo una etiqueta' para niños con dificultades o causado por una educación pobre", agregaron los investigadores.

El TDAH se diagnostica generalmente en la infancia, aunque puede perdurar en los adultos. Afecta a más del 5 por ciento de los niños en el mundo y tiene una mayor prevalencia en varones. Sus síntomas más frecuentes son los problemas de concentración, la hiperactividad e impulsividad.

Se considera que es un trastorno heterogéneo con diferentes subtipos, resultado de las distintas combinaciones de los diversos factores de riesgo que actúan conjuntamente. Para que los síntomas se asocien directamente con el TDAH, deben presentarse antes de los 7 años de edad y mantenerse en el tiempo, como mínimo 6 meses. Además, deben afectar a dos o más ámbitos del niño (casa, escuela, vida social) y tener un impacto significativo, deteriorando su rendimiento de forma importante.

