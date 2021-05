El cáncer de cuello uterino es el crecimiento, desarrollo y la multiplicación de manera desordenada y sin control de las células del cuello del útero (o matriz). El cáncer del cuello uterino se asocia a la infección por el virus de papiloma humano (VPH), el cual se transmite por contacto sexual y afecta a 8 de cada 10 personas (hombres y mujeres) en algún momento de la vida.

El Dr. Gustavo Mofficone, responsable de la Sección de Tracto Genital Inferior del Servicio de Ginecología del Hospital Dr. Guillermo Rawson, explicó los síntomas y tratamientos del cáncer de cuello uterino, como así también de la importancia de la prevención y detección temprana de la enfermedad.

-¿Cuáles son los síntomas del cáncer de cuello uterino?

Las mujeres con precánceres y cánceres de cuello uterino en etapa temprana usualmente no presentan síntomas. Los síntomas a menudo no comienzan hasta que un cáncer se torna más grande y crece hacia el tejido adyacente. Cuando esto ocurre, los síntomas más comunes son:

Sangrado vaginal anormal, como sangrado después del sexo vaginal, sangrado después de la menopausia, sangrado y manchado entre periodos o periodos menstruales. Este tipo de cáncer es más frecuente en mujeres entre los 40 y los 55 años de edad, dura más tiempo o con sangrado más profuso de lo usual. También puede ocurrir sangrado después de una ducha vaginal.

Una secreción vaginal inusual (la secreción puede contener algo de sangre y se puede presentar entre sus periodos o después de la menopausia).

Dolor durante las relaciones sexuales

Dolor en la región pélvica

Algunos signos y síntomas observados de la enfermedad más avanzada son:

Hinchazón de las piernas

Problemas para orinar o para evacuar

Sangre en la orina

Estas señales y síntomas también pueden ser causados por otras condiciones que no son cáncer de cuello uterino. Ignorar los síntomas puede permitir que el cáncer crezca a una etapa más avanzada y que se reduzcan las probabilidades de un tratamiento eficaz.

-¿Todas las mujeres tienen riesgo de contraer cáncer de cuello uterino? ¿Qué mujeres son más propensas a desarrollar esta enfermedad?

Solo las mujeres que han tenido o tienen relaciones sexuales, ya que sin ser el único factor pero sí el más importante, la infección por HPV (enfermedad de transmisión sexual) actúa desencadenado las lesiones que posteriormente devendrán en cáncer de cuello.

-¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino?

- Tener el VIH, el virus que causa el sida u otra afección que debilite el sistema inmunitario (es decir, que limite la capacidad del cuerpo para combatir enfermedades y problemas de salud).

- Tomar pastillas anticonceptivas durante mucho tiempo (cinco años o más).

- Haber dado a luz a tres bebés o más.

- Tener varias parejas sexuales.

-¿Cómo se diagnostica y se trata el cáncer de cuello uterino?

Existen dos pruebas de detección que pueden ayudar a prevenir el cáncer de cuello uterino o a encontrarlo en etapas iniciales:

La prueba de Papanicolaou (o citología vaginal) busca precánceres, que son cambios en las células del cuello uterino que podrían convertirse en cáncer si no se tratan en forma adecuada.

La prueba del VPH busca el virus (virus del papiloma humano) que puede causar este tipo de cambios celulares

El cáncer de cuello uterino se puede tratar de varias formas, esto depende del tipo de cáncer; es por esto que depende de la edad y los estudios para detectar la enfermedad.

- Si tiene entre 21 y 29 años: A los 21 años de edad se debe comenzar a realizarse la prueba de Papanicolaou. Si los resultados de su prueba de Papanicolaou son normales, es posible que su médico le diga que puede esperar tres años para hacerse la siguiente.

- Si tiene entre 30 y 65 años: El médico determinará acerca de cuál opción es la más adecuada para la paciente. Los estudios pueden ser:

Prueba de Papanicolaou. Si los resultados de su prueba de Papanicolaou son normales, es posible que su médico le diga que puede esperar tres años para hacerse la siguiente.

Prueba del VPH, también se le llama prueba del VPH primaria. Si los resultados de su prueba del VPH son normales, es posible que su médico le diga que puede esperar cinco años para hacerse la siguiente prueba de detección.

Prueba del VPH junto con la prueba de Papanicolaou (pruebas conjuntas). Si los resultados de ambas pruebas son normales, es posible que su médico le diga que puede esperar cinco años para hacerse la siguiente prueba de detección.

- Si tiene más de 65 años: Es posible que su médico le diga que ya no tiene que hacerse más la prueba, y es por las siguientes situaciones: Si los resultados de sus pruebas de detección han sido normales por varios años, o le han extirpado el cuello uterino como parte de una histerectomía completa por una afección no cancerosa, como el fibroma uterino.

El tratamiento de cáncer de cuello uterino puede consistir en cirugía, quimioterapia y radioterapia, un factor determinante es cuánto se haya extendido. Hay casos de cáncer de cuello uterino que suelen requerir más de un tratamiento.

- Cirugía: El médico extirpa el tejido canceroso por medio de una operación.

- Quimioterapia: Tratamiento que utiliza medicinas especiales para reducir el tamaño del tumor o eliminarlo. Estos medicamentos pueden administrarse en píldoras o por vía intravenosa y, en ocasiones, de ambas maneras.

- Radioterapia: El uso de radiación de alta intensidad (similar a los rayos X) para matar el cáncer.

-¿El cáncer de cuello uterino afecta la fertilidad?

No directamente, pero los tratamientos son agresivos, por lo que afectan directamente el órgano reproductor.

-¿Qué puedo hacer para reducir el riesgo? ¿Hay otras medidas para prevenir el cáncer de cuello uterino?

Las dos medidas más importantes que usted puede tomar para prevenir el cáncer de cuello uterino son vacunarse contra el VPH si usted es elegible, y hacerse las pruebas (Prueba del VPH - Papanicolaou) programadas de rutina.

* Campaña de prevención de cáncer de cuello de útero

El Servicio de Ginecología y el Servicio Social del Hospital Rawson convocan a sanjuaninas de toda la provincia a realizarse el estudio de PAP en la “Campaña de prevención de cáncer de cuello de útero” en Consultorios Externos del 17 al 21 de mayo de 08:00 a 12:00 horas.

Las pacientes incluidas en la campaña son todas quienes tengan entre 25 a 65 años con el último PAP realizado en 2019 y todas las mujeres de 35 a 65 años con test de HPV positivo y que tengan el último PAP en 2019.

Al momento del turno no deberán estar menstruando, no deben haber mantenido relaciones sexuales dos días antes, no deben haberse colocado óvulos dos días antes.

Las pacientes que han dado a luz pueden concurrir cuando hayan transcurrido 8 semanas postparto.

La campaña está organizada por la Sección de Tracto Genital Inferior del Servicio de Ginecología, bajo la coordinación de la Dra. Sonia Molina y la participación de todos los ginecólogos del staff del Servicio. Desde Servicio Social se realizan las inscripciones, a cargo de las licenciadas Noelia Cano y Analía Blanco y colabora el servicio de Anatomía Patológica, quien hará la lectura de los estudios.

Fuente: Ministerio de Salud