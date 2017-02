El papa Francisco aseguró hoy que ‘ha tenido muchos momentos difíciles‘ en su vida, como cuando le extirparon un trozo de pulmón, pero ‘siempre hay que superarlos‘. Francisco retomó sus visitas a las parroquias romanas y ofició misa en la de Santa María Josefa, en el barrio de Ponte di Nona, en la periferia de la capital italiana, donde contestó a algunas preguntas de los niños.



‘Cuando tenía 20 años estuve apunto de morir por una infección. Me extirparon un trozo de pulmón. Después he tenido muchos momentos difíciles, pero hay que superarlos‘, dijo.



Afirmó que a veces su vida ‘no ha sido fácil‘ y que la vida en general no es fácil porque ‘hay muchas dificultades‘, pero invitó a superarlas ‘con la fe y el valor‘, aseguró el Sumo Pontífice.