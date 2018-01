Si vos y tu pareja se duermen y despiertan al mismo tiempo, pero siempre él parece más dispuesto y alerta que vos, no te culpes (y que no te culpe): no sos una perezosa. La ciencia está de tu lado.

Los especialistas recomiendan una media de 8 horas de sueño, que puede variar de acuerdo a las necesidad del organismo de cada persona. No obstante, de acuerdo con el neurocientífico especialista en sueño Jim Horne, profesor de la Universidad de Loughborough, de Inglaterra, los cerebros de las mujeres son más complejos y, por lo tanto, exigen un descanso un poco mayor.

Según el especialista, un sueño de mala calidad, entre las mujeres, está fuertemente asociado a altos niveles de sufrimiento psicológico y más hostilidad, depresión y rabia, sentimientos no analizados por los hombres con falta de sueño.

Pero, después de todo, ¿qué hace que el cerebro de las mujeres sea más complejo que el de los hombres?

En comparación con ellos, las mujeres usan el cerebro con más intensidad al ser individuos multitarea. Esto significa que el cerebro de las mujeres tarda más en recuperarse, algo que una buena noche de sueño proporciona mejor que cualquiera otra actividad.